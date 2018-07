Noela Saa: "Pasar a júnior será un salto grande"

Primero Pablo Rodríguez, después Iván Feijóo, tras ellos Carlos Canal y por último (de momento) Noela Saa. El Club Ciclista Maceda tiene la receta perfecta para sacar jóvenes ganadores y con ambición. Noela Saa es la última campeona gallega en categoría cadete en carretera y logró una medalla de plata en el pasado Campeonato de España Escolar en Baños de Molgas. El éxito no se le sube a la cabeza y es inconformista. "A verdade é que a nivel individual no Nacional Escolar esperábame máis". Y sabe por qué no pudo conseguir sus objetivos: "Salíume mal porque na proba individual facía moita calor e a min non me vai moito, porque teño problemas para respirar con temperaturas altas".Pese a ese inconformismo que enseñan en los montes de Maceda, la biker ourensana admite sentirse "feliz e moi contenta".

De cadete a júnior

Tras varios días de descanso en la playa, ya piensa en la temporada siguiente. Una cadete campeona a la que le impone respeto abrir la puerta de su nueva categoría: "Pois para este ano xa serei júnior e eso implica un salto grande porque o nivel é moito máis alto. Os circuitos xa son máis esixentes e todas as competidoras son moi boas". El cambio no solo será deportivo ya que la ourensana intercambiará el colegio por el instituto. La ESO, por el Bachiller. "É un pouco agobiante organizarse para estudiar e para adestrar, pero se te organizas ben tes tempo para todo. Aínda que non era mala idea aumentarlle o número de horas o día", bromea. Aunque sea la campeona gallega, ya tiene deberes para la próxima temporada: "Teño que mellorar a técnica de baixada, ahí e onde podo evolucionar bastante. Porque subindo é como mellor me sinto e é o que máis me gusta".

El salto será grande y el objetivo ambicioso. Noela Saa ya piensa en la siguiente temporada con algo de respeto, pero con mucha ilusión. Ya no es una niña, ahora es júnior.