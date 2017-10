La pieza reina del tablero gallego

Es una de las personas que mejor puede explicar la evolución del ajedrez en Galicia. Forma parte de ella. Y lo sigue haciendo. Yudania Hernández (La Habana, Cuba; 1973) sigue en forma. Comenzará su tercera campaña con el Club Xadrez Ourense, después de dos años muy exitosos. Nada nuevo en su historial: títulos nacionales en Cuba y España, o presencia en las Olimpiadas de Ajedrez. Ahora disfruta (y hace disfrutar) en la entidad ourensana. "Es una gran familia. Se trabaja muy bien. Hay trabajo con la base, y los jugadores tienen talento", destaca Hernández.

Ella también empezó poco a poco con el ajedrez. "Comencé en Cuba a los nueve años, gracias a la influencia de mi primo. Primero lo tomé como un divertimento porque me gustaba, me fascinaba. Después comenzaron a llegar los buenos resultados y me lo tomé más en serio. Es una disciplina exigente y hay que prepararse mucho, dedicar horas al entrenamiento. Desgasta", recuerda.

Evolución continua

Después de brillar al otro lado del Atlántico con victorias de gran prestigio, Yudania Hernández posa su mirada en Galicia. El amor la trajo a esta esquina del mapa. "Me casé con un Gran Maestro paraguayo y nos instalamos en Mondariz y Ponteareas". Corría el año 1995 y el ajedrez gallego tenía mucho margen de mejora. "Ibas por la calle y la gente te preguntaba en qué consistía, si era un deporte... En Galicia teníamos prácticamente un torneo al año. Pero eso cambió. Ahora es diferente. Solo en verano, los niños tienen un circuito con 20 torneos", declara la jugadora cubana.

Precisamente los niños son su principal misión. Yudania brinda sus conocimientos entrenando para la Federación Española en su apartado de tecnificación. La nuevas tecnologías le permiten llegar a todos a través de la red. Incluidos los jóvenes del Xadrez Ourense. Pero también sigue jugando. "Ahora compito en la época de verano y en la Liga. Será mi tercera campaña con el club. En la primera, quedamos campeones. El año pasado, subcampeones muy cerca del título. Y este año el objetivo es volver a ganar", señala confiada en el "equipazo" que presentará la entidad ourensana.



Por el camino, recientemente, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España que se disputó en Linares. No falla. Cuando se aleja del tablero, no se olvida de los beneficios del ajedrez. "Sirva para todo, ayuda al desarrollo, a que los niños tenga más capacidad para las matemáticas por ejemplo".

Con mucho recorrido y mucho por recorrer, Yudania Hernández seguirá siendo parte del crecimiento del ajedrez ourensano y gallego.

Enseñanza on-line

La posibilidad de ponerse en contacto con otros ajedrecistas a través de internet permite a Hernández impartir lecciones a diferentes grupos. Entre ellos los más jóvenes del Xadrez Ourense, que se benefician de los conocimientos de su compañera de club.

Tercera temporada en la entidad

La ajedrecista cubana está inmersa en la tercera temporada con el club ourensano. "Muy profesional, consigue que el deporte tenga una gran visibilidad en los medios de comunicación". Así define Hernández a Elías González, entrenador de la entidad.