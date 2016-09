Piñeiro, alma del cachibol en España

Antonio Piñeiro fue una de las sensaciones del 'Día del Voley'. De su mano, el cachibol llegó a España en el año 2004 procedente de México y desde entonces no ha dejado de crecer.

Piñeiro, después de comandar micrófono en mano la actividad en el Paco Paz destaca que "lo más importante es que la gente se volvió a sus casas encantada. El objetivo que nos marcamos siempre es pasárnoslo bien y creo que lo hemos conseguido".

Un deporte en el que no hay límite de edad. "En el Pazo Paco Paz hemos visto a deportistas que iban desde los 50 años hasta más de 80. Hay que ser consciente de lo que se practica y nosotros buscamos ofrecer algo productivo e interesante. La competición no nos llama pero aun así somos 'profesionales'. Estamos jugando al cachibol todo el año, así que cuando La Región quiera, volveremos a Ourense a seguir practicando este deporte tan interesante", concluye el psicólogo y profesor.