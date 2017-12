Una prometedora lucha fraternal

¿Cómo empezaste a practicar la lucha olímpica? Rita y Raquel Bravo están acostumbradas a responder a esta pregunta a pesar de su juventud. Quizá no sea la modalidad deportiva más conocida, pero es la que más les gusta. Con diferencia. Los suyo fue una atracción intensa que tiene visos de continuar.

Rita (Ourense, 2001) es la mayor de las dos y la que ya ha obtenido éxitos a nivel gallego y nacional. Raquel (Ourense, 2004) afronta ilusionada un año en el que por fin tiene edad para competir en el Campeonato de España.

Y todo comenzó gracias a la pequeña. "Yo practicaba patinaje cuando era más pequeña, y tenía una compañera que iba a entrenar a lucha. Ella me contaba lo bien que se lo pasaba entrenando y me animé a probar. Lo hice y me quedé", recuerda Raquel. El paso de los meses no ha disminuido sus "ganas" por seguir en el mundo de la lucha. "En el Club Atila hay un grupo de muchos niños y entrenamos bastante. Estoy contenta porque este próximo año puedo ir al Nacional, en cambio al anterior no pude ir por culpa de la edad", señala la más joven de las hermanas Bravo.

Ella compagina la lucha olímpica con la natación sincronizada en el Sincro Ourense. "Lo compagino bien aunque, a veces, tengo que faltar a entrenamientos en la piscina para acudir a las competiciones de lucha".

ELECCIÓN OBLIGADA

Lo mismo le pasó a su hermana Rita. Tuvo que elegir "y me quedé con la lucha". No fue una mala elección. Sabe lo que es pisar podio en un Gallego o en el Campeonato de España. En el horizonte, repetir y mejorar. "La campaña va bien por el momento. Todavía no hemos tenido muchas competiciones. El Autonómico será en el mes de febrero. Estamos todavía al principio de temporada".

Atrás quedan sus inicios. ¿La causa? La felicidad de su hermana. "Entré en el mundo de la lucha olímpica porque Raquel había empezado muy joven y yo la veía entrenar, me animé y empecé a practicar con el Club Atila". Arrancó así una trayectoria que progresa adecuadamente.

Y que pretende seguir por esa línea. Tras una pausa navideña, retomará el trabajo en una disciplina que combina la técnica y la fuerza. "Empezamos a entrenar en septiembre. Ahora haremos un parón y después nos pondremos a tope para preparar bien ese Campeonato Gallego. Entrenaré dos días a la semana cerca de dos horas cada jornada".

En el horizonte de Rita Bravo, "repetir y mejorar los resultados conseguidos. Ahora con un año más de experiencia en la categoría".

Dos talentos ourensanos. Una relación con la lucha olímpica que no puede ser más fraternal.