Puesto 24 para Canal en el Mundial júnior

El ourensano Carlos Canal acabó en el puesto 24 el Campeonato del Mundo de BTT disputado en la localidad suiza de Lenzerheide.

El biker de A Limia salió desde el puesto 58 en una carrera con m más de 100 participantes y pronto empezó a rodar el ritmo de los mejores remontado posiciones desde la primera vuelta.

Al primer paso por meta estaba ya en el puesto 16 y llegó a colocarse cerca del Top-10 con sensaciones de ser capaz de seguir escalando posiciones. Una vez más los problemas mecánicos hicieron acto de presencia en una de las citas más importantes de la temporada. Canal no tuvo fortuna. Una caída en la tercera vuelta trunco la remontada del ourensano.

"Ha sido una carrera muy divertida. Intenté salir lo más adelante posible y me coloqué en el top 15, pero a mitad de carrera tuve una caída que me hizo perder posiciones", comenta el propio Canal. Y resume el resto de la carrera: "He mantenido un buen ritmo, acabando lo mejor posible. Para ser mi primer año como júnior me llevo un muy buen sabor de boca, estoy muy contento, y tengo ganas ya de volver el año que viene".

El biker ourensano fue el mejor los cuatro representantes de la selección española. David Campos acabó en el puesto 32, Didac Carvacho, en el 51 y Adrián Barros no pudo terminar.