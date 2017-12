Ribadavia llegó corriendo a Nochebuena

Con la Navidad asomando por el horizonte, Ribadavia celebró la cuarta edición de su carrera popular. La cita absoluta por un lado y las pruebas de los jóvenes por otro. Pero ambas, que reunieron a cerca de 200 atletas, sirvieron para que corredores y aficionados disfrutasen de una tarde de deporte y diversión.

En la prueba absoluta, José Manuel Corral fue el más rápido en cubrir los nueve kilómetros. El competidor del Arenteiro paró el cronómetro en 31:22, lo que le permitió cruzar la meta disfrutando de su victoria. Por detrás, su compañero José Canda, que se impuso en un esprint final a Luis Iglesias, también del Arenteiro. Tan ajustado fue que ambos marcaron 32:16.

Entre las mujeres, Sonia Teijeiro, del Burgas, se llevó el triunfo en Ribadavia tras marcar un tiempo de 37:31. Barca Toba, del ADAS, finalizó en la segunda posición con un tiempo de 39:06. Cerró los puestos de honor Ana Soutullo, del Burgas Atletismo, con 40:52.

Pero en Ribadavia no solo los mayores disfrutaron. También lo hicieron los jóvenes. Por supuesto los pitufos, que más allá de la clasificación, sacaron una sonrisa a todos los asistentes. Con más experiencia, entre los sub 10 y sub 12, el ganador en categoría masculina fue Asheber Díaz, y Xiana Ulloa en el cuadro femenino. En el caso de los sub 14 y sub 16, la victoria viajó a Mos gracias a Isaías Gil, mientras que Lola Díaz fue la mejor representante femenina.