La Ribeira Sacra, de estreno

El sábado se estrena un nuevo torneo en la provincia. Nace el Trofeo de Kickboxing Ribeira Sacra, un evento que tendrá lugar en el pabellón municipal de Nogueira de Ranuín. Será en jornada de tarde, a partir de las 16,00 horas, y el trofeo reunirá a alrededor de un centenar de luchadores de clubes autonómicos, y entre ellos el organizador, la Escuelas Deportivas de Kickboxing de Nogueira de Ramuín.

El trofeo está homologado por la Federación Deportiva Gallega de Kickboxing y por ello en el evento habrá un importante elenco de deportistas y de edades muy variadas: "Es un trofeo inmerso en el calendario de la Federación Gallega y por ello están inscritos más de 100 competidores de entre 3 y 39 años, con presencia de muchos campeones y medallistas gallegos y participantes en Campeonatos de España", asegura Rubén Batán, presidente de las Escuelas Deportivas de Kickboxing de Nogueira de Ramuín.

Precisamente Batán será uno de los protagonistas del combate estelar del trofeo del sábado. El púgil local es actual campeón gallego y doble medallista en el Campeonato de España. "Mucha gente me conoce y sabe que compito pero nunca me vieron pelear por ello uno de los grandes objetivos es el de promocionar este deporte en la zona. Hace ocho años en este ayuntamiento se impartían clases de kick boxing, y así me inicié yo, aunque posteriormente no hubo continuación y yo me vi obligado a seguir mi formación en Ourense. Ahora he vuelto a Nogueira para promocionar este deporte y este trofeo es una de las mejores maneras de enseñar la actividad", asegura el deportista ourensano.

Las modalidades de kick boxing que se desarrollarán en el evento del sábado en Luintra son las de no-contact, destinada a los más jóvenes, los púgiles de 3 a 12 años, y la de light-contact, para los luchadores de 8 a 39 años.

Dos años de historia

Las Escolas Deportivas de Kickboxing de Nogueira tienen dos años de historia. Es habitual en las competiciones oficiales de la Federación Gallega y obteniendo resultados a nivel autonómico y nacional, destacando dos subcampeonatos de España, cuatro títulos gallegos y presencia en eventos de carácter internacional.