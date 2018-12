Sobresaliente en campo a través del Cross Guillelme Brown

El campo a través continúa ganando protagonismo dentro del calendario del atletismo provincial. Y una de las pruebas más clásicas es el Cross Guillelme Brown, que el pasado sábado vivió su edición número 23. En Pereiro de Aguiar se dieron cita más de 230 atletas repartidos entre escolares del centro educativo, padres o competidores absolutos. Un amplio abanico de participación que ayudó a que la jornada fuese un éxito.

Las carreras que juntaban a sub-16 y sub-18 estuvieron dominadas por Antía Castro (Ourense Atletismo) y Héctor Rodríguez (Aurum), en el cuadro femenino y masculino respectivamente. Los ganadores en sub-14 fueron Xiana Fidalgo (Corredores do Miño) y Christian Sierpes (Sociedade Atlética do Tegra). Los mejores entre el grupo sub-12 fueron Naroa Pereira (Ben Cho Shey) y Alex Sierpes (Sociedade Atlética do Tegra). Un peldaño más abajo en la franja de edad, en la cita sub-10, fueron dos integrantes de la Sociedade Atlética do Tegra, Amanda Martínez entre las niñas y Yeray Dacuña, los que se subieron a lo más alto del podio.

Pero no todo fue base. Elas carreras de los mayores, Javier de Dios fue el mejor en la de padres, madres y profesores, mientras que la prueba absoluta, Rubén Diz (Ourense Atletismo) fue el más rápido entre los hombres, y Vicky Losada (Burgas) hizo lo propio entre las mujeres para completar un cuadro de honor de lujo.