Talento puro entre blancas y negras

Última partida. Ya se había visto en situaciones similares. Incluso en el mismo escenario. Las tablas que logra le hacen campeón del Abierto de Aninovo de Barrocás. Tercer título.

Y a pensar en los exámenes de la carrera universitaria. Así fueron las Navidades para David Gómez Diéguez. (Ourense, 1995).Entre apuntes y tableros. Talento en una disciplina que empezó en familia.

"Comencé de niño. Mi padre le enseñó a jugar a mi abuelo y este jugaba en casa con mi tía. Cuando yo iba de deporte en deporte y no me convencía ninguno, cogió un tablero y me enseñó a mover las piezas. Me gustó y a los 6 años me metió en clases en Carmelitas y hasta ahora", recuerda sus inicios Gómez.

Poco después empezaría en el Xadrez Ourense, colores que todavía defiende. Y eso que al ourensano no le asustan los cambios. Tampoco a nivel académico. "Hice dos años de Química y lo dejé para empezar Relaciones Laborales y Recursos Humanos también en Santiago.

Un cambio drástico. No es que no me fuera bien, pero estudiando Química no tenía todo el tiempo libre que yo quería para dedicarle al ajedrez u otras actividades. Algo tenía que cambiar".

El ajedrez en el ladro predominante de la balanza. Aunque no siempre fue así. Altos y bajos."Con el ajedrez tengo una relación de amor-odio con la que llevo muchos años ya", reconoce el competidor ourensano que, a pesar de su juventud, no es el último representante de la saga Gómez Diéguez.

Su hermano Adrián, más joven, llega pisando fuerte. Y tienen muchas similitudes. "Mi hermano viene pisando los talones. Aunque en ese amor-odio, ahora mismo está más en el odio", bromea David. "El último torneo no le salió muy bien y está en una época de parón voluntario. A ver si vuelve en esta Liga Gallega y puede ayudar al equipo".

No es el único talento local al que hay que mirar. El ajedrez reclama su protagonismo a base de torneos y buenos jugadores. "Ourense es una provincia con mucho potencial. El trabajo de Elías González (presidente Xadrez Ourense) es espectacular. Creo que hay cantera. En este último Aninovo ya había varios chavales jóvenes que prometen mucho.

A ver si tiran para delante los Xacobe Conde o Tristán Alonso, que están jugando muy buenas partidas", señala.

Y todo empieza desde abajo. Él empezó en el salón de casa, pero muchos otros ya lo hacen en las escuelas. "El ajedrez está cada vez más metido en los colegios. Y pienso que le viene bien a todo el mundo. Te enseña unos valores y una saber estar y concentración que puedes aplicar.

Yo de pequeño no paraba quieto y, ahora, para de vez en cuando", bromea Gómez. Parece que funcionó.