Triunfos ourensanos de altos vuelos

La casualidad no existe. Será cuestión del talento natural y el trabajo concienzudo. Por lo que sea. Ourense es una ciudad de saltos. Al menos en el mundo del atletismo. Quedó confirmado en el pasado Campeonato Gallego de pista cubierta que se disputó el día 13 de enero precisamente en las instalaciones de Expourense. Beatriz Viteri (Ourense, 1988), José Alfonso Palomanes (Ourense, 1989) y Leticia Gil (Carballeda de Valdeorras, 1991)fueron profetas en su tierra. La primera en pértiga, el segundo en triple y la tercera en longitud. Triplete de oros, triplete de saltos.

"Fue un título más especial por el lugar en el que lo conseguí. Me apetecía ganarlo y más al ser en casa. Me noté con buenas sensaciones" recuerda Palomanes, que también se sorprende del éxito "aéreo" de los ourensanos. "Es curioso, pero penemos casi casi un representante local bien posicionado en todas las disciplinas del salto".

Imposible no preguntarle sobre la pista. Expourense convence. "Es un lujo para Ourense y para Galicia. Tener una de las mejores pistas de España... Ya no es el aspecto sentimental, es que es muy buena. Toda la gente que compitió tuvo un 'feeling' muy bueno, está muy bien hecha y con materiales de primera". Su marca de 11 metros y 13 centímetros lo confirma.

En un calendario trazado escrupulosamente, Palomanes sabe que lo mejor está por llegar. Por intentarlo no quedará. "La temporada de pista cubierta en Galicia siempre depende un poco del clima para poder entrenar. En principio, el objetivo es cargar y prepararme para la campaña al aire libre. Es cierto que el Nacional de febrero en Valencia tendrá su importancia, pero he priorizado el pico de forma para el aire libre", destaca el ourensano.

Juventud por bandera

Leticia Gil no pudo tener un mejor estreno de temporada. El escenario y la cita eran inmejorables. La valdeorresa respondió con creces en el foso de saltos dentro de su especialidad, la longitud. "Estoy muy satisfecha porque, para ser la primera competición, tuve buenas sensaciones aunque me encontré un poco perdida. Me quité el óxido".

"Ganar un Gallego siempre es especial. La pista está muy bien, es impresionante, y que sea en casa siempre gusta más. Yo soy de Valdeorras, pero tengo a mi abuela en Ourense y competir aquí siempre es una excusa para ir a verla, y que mi familia acuda a verme competir. Una motivación más".

Una inyección de moral que le sirve a Gil de cara a futuras competiciones. El Nacional también aparece como principal motivación. "Será en Valencia el fin de semana del 17 y 18 de febrero, aunque esta semana tenemos ya la Copa de la reina de clubes, que es una competición muy importante en la que compiten las mejores atletas de cada equipo y te sirve de estímulo de cara al Campeonato de España".

En el caso de Bea Viteri, es una estampa habitual que pise lo más alto del podio en la pértiga gallega. Pero no por ello menos meritoria. Todo lo contrario. Hizo lo mismo en Ourense. "Se hizo raro no ganarlo en Coruña", bromea la atleta del Celta. "Ganarlo en casa tuvo su aquel. Por fin podemos decirlo. Era una pista muy codiciada, llevábamos muchos años pelando por ella. Para los que somos de aquí es un premio extra", destaca.

Su mirada también se fija en el Nacional, pero "será un poco más complicado porque llevo un poco de retraso en la preparación debido a una lesión que tuve en la rodilla en octubre, y me obligó a parar un mes y medio. Pero bueno, la rodilla está respondiendo y si no sale el de invierno, lo intentaremos en verano".

"No sé si son los saltos, si es la generación, que nos decantamos por disciplinas técnicas cuando en el momento en el que salimos ni siquiera había las instalaciones para ello en Ourense. En mi caso, y en el de Alfonso o Leticia nos hemos tenido que buscar la vida fuera", recuerda Viteri.

No les va mal. Para nada. Son referencias gallegas, alguno también nacional. Les queda recorrido. Y aquí quien no corre, vuela.

"Mes que un club"

José Alfonso Palomanes está en la élite del atletismo nacional. Sabe lo que es ser campeón de España al aire libre. Gijón siempre estará en el recuerdo. Pero no solo llega alto de forma individual, también colectivamente. El saltador ourensano cumple su quinta temporada en el F.C. Barcelona, uno de los principales clubes del país. "Estoy muy contento. La diferencia con otros clubes es que aquí le da mucha importancia a otros deportes más allá del fútbol. Apuestan por el atletismo y es una pena que no apuesten igual otros clubes grandes. Sería una manera de fomentar y dar visibilidad al deporte Y en este aspecto el Barcelona siempre se implicó", destaca.

Precisamente con los blaugrana llega su próxima gran competición: la Copa del Rey de clubes de este fin de semana. Les toca defender título. No será sencillo, pero Palomanes confía en aportar su granito de arena para que el lema culé, "Mes que un club", vuelva a ser realidad.

Un año de nuevos retos

Leticia Gil está ante un año especial. Momentos de cambio, de apuestas y comienzos. La valdeorresa debuta como componente del Simply Scorpio de Zaragoza. Atrás queda su etapa con el Bidezábal vasco."De momento no tengo queja", bromea Gil.

La atleta tiene por delante una campaña ilusionante den la que quiere dar un paso adelante. "Mis objetivos en cada competición siempre son mejorar marca y cuando sea el Nacional, tanto de pista cubierta como al aire libre, estar lo más arriba posible".

Por el momento las cosas progresan adecuadamente. En el Autonómico de Expourense se impulsó hasta los 5 metros y 91 centímetros. Ganó con comodidad el concurso para subirse a lo más alto del cajón.

Ahora, en las citas nacionales, buscará seguir progresando en la evaluación continúa que son las marcas personales. Ilusión no le falta y el camino ya lo conoce. La valdeorresa quiere seguir volando alto.

Dominadora sin discusión

Bea Viteri manda en la pértiga gallega. Y lo lleva haciendo unos cuantos años. ¿Pero hay relevo? "Ahora mismo la pértiga en Galicia no está en su mejor momento. Cuando yo era más joven tenía gente del mismo o superior nivel. Ahora está sufriendo un pequeño bache. Pero son cosas cíclicas. Sí que hay gente muy joven, de 16-18 años, que tienen mucho que decir. Pero se ha perdido una generación".

La ourensana es una de las figuras clásicas del Celta Atletismo. "Salí del Ourense Atletismo porque las circunstancias obligaron. Si no nunca lo habría dejado. Pero en el Celta me recibieron con los brazos abiertos. Tanto el club como mi entrenador desde entonces, el exolímpico David Gómez. Son muchos años y tengo el corazón un poco dividido. Lástima que Ourense no recupere ese club entre la élite. Es una pena. El atletismo es un deporte barato para las instituciones", lamenta la pertiguista.

Sea en la costa o en el interior, en Ourense, Vigo o cualquier punto de España, Viteri quiere seguir llegando lo más alto posible.