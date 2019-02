Un bronce "made in Spain"

Por sexto año consecutivo, el Club Hockey Barrocás se proclamó Campeón Gallego de hockey sala. Por sexto año consecutivo, el equipo naranja participó en el Campeonato de España. Datos que revelan el potencial de un club que se codea, planta cara y supera (cuando le dejan) a la flor y nata nacional. Fue lo que ocurrió en la última edición, que se disputó en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig. El buen hacer de la escuadra de Roberto Oliveira les valió la medalla de bronce. Y no pudo ser un botín mayor por ciertas decisiones arbitrales. Aún así, el paso de los días, bendice ese tercer peldaño del podio.

Los ourensanos arrancaron su participación en el Nacional cayendo 5-2 ante el Complutense, que a la postre sería el campeón. Después superaron 5-9 al Benalmádena y 4-2 al San Vicente para ganar su pase a las semifinales.

Allí esperaba el Barcelona. Y llegó la polémica. El Barrocás se adelantó pero los culés dieron la vuelta al marcador y lograron el 2-1 final con el reloj a cero. "No pueden pitar falta a nuestro favor a 10 segundos del final y echarse atrás cambiando la decisión para sancionar un penalti córner a favor del Barcelona", lamentaba el técnico Roberto Oliveira.

Pero tocó pasar página y centrarse en la lucha por el bronce. Los naranjas no fallaron. Triunfo por 5-4 ante el Taburiente para subirse al podio de honor.

"Despois do que nos pasou nas semifinais, sabe a pouco. Pero bueno, se analizas quenes somos, de onde vimos e os recursos que temos, é moi positivo. Dos oito equipos que participaron, o único conxunto no que todos son amigos é o noso. Somos un equipo de barrio que se enfrenta a rivais como o Barcelona, que mete 10.000 euros en traer xogadores para poder gañar un torneo. E iso, ao final, repercute nos árbitros, aínda que digan que non", analiza Xurxo Cid, máximo goleador del Campeonato de España.

El artillero del Barrocás valora la medalla obtenida, a pesar del sabor agridulce que le produce recordar la forma en la que perdieron el pase a la final. "O obxectivo de aquí a uns anos é poder traer o ouro para Ourense. Dende fai seis ano estamos logrando ir ao Nacional, case o mesmo grupo, e o obxectivo é ese", avanza Cid.

Cambio de escenario

Pero lo más inmediato es la reconversión. La temporada de hockey sala llegó a su fin y toca volver a pensar en la hierba. En ello están ya los chicos de Roberto Oliveira para seguir pelando por la permanencia en la División de Honor B.

"Xa comezamos a adestrar, que a liga parouse nun bo momento para nós. Estamos nunha dinámica boa, traballando ben. Se as lesións nos respectan, podemos acadar a permanencia", destaca el goleador de la escuadra ourensana.

Será a partir del día 17 de este mes cuando regrese la competición a los campos de España. Mientras, toca disfrutar de una medalla de bronce que, a pesar de las controvertidas decisiones arbitrales, no va a perder valor ni brillo.