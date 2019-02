Marta González, una pionera entre las doce cuerdas

Golpes de determinación. Así se pueden resumir los últimos tres años de la joven ourensana Marta González Urdiquién. Desde que se lanzó a probar con el boxeo, no ha parado. Es uno de esos talentos que Manu Míguez Jr. sabe pulir desde hace tiempo. Y se ha convertido en la primera ourensana en disputar un combate en la modalidad olímpica. Fue en el Campeonato Galllego de Promesas disputado en A Coruña. Perdió a los puntos. Es lo de menos. Es un paso más dentro de su pasión."Empecé a ir al gimnasio, con normalidad. Unos meses después, se me dio por probar con el boxeo y me fue gustando.

Empecé a ir cada vez a más clases y ya me he quedado ahí. Comencé también utilizando las piernas, pero luego me pasé a solo boxeo. Hizo tres años el pasado mes de enero, con 17 recién cumplidos. Me enganchó", recuerda Marta.

Desde ese momento, preparación y disciplina se mezclaron con diversión. Por eso no dudo en dar el salto competitivo. "Ese primer combate no se me va a olvidar. Debuté y salí muy contenta. Fue el Campeonato Gallego de Promesas. Se iba a disputar ya el pasado año, pero hubo que aplazarlo hasta este mes de febrero. Perdí a los puntos. Ella tenía un poco más de distancia que yo, pero acabé satisfecha. Toca seguir aprendiendo y mejorando".

La camaradería habitual que se encuentra entre los practicantes del noble arte del boxeo, también está muy presente en su día a día, con su entrenador y el resto de sus compañeros. Tiempo juntos y ganas de progresar unidos. "Durante la semana, lo que viene a ser solo boxeo, entrenamos tres días. Después complemento yo con ejercicios otros dos o tres días, con cardio y ejercicios de fuerza", apunta Marta.

Apoyo familiar

Y, aunque cada vez menos, siempre puede existir reticencias a la hora de contar que haces boxeo. No fue su caso. Apoyo total de su familia. "Cuando en casa dije que quería empezar a boxear, en casa se lo tomaron bien. Mis padres, mientras me viesen contenta, no tenía ningún problema. Mi abuela sí que le tenía más miedo y respeto, pero al final le gusta porque ve que yo lo disfruto. Al Gallego fueron a verme mis padres, que viven en León. Me hizo ilusión, te sientes más rodeada de los tuyos y siempre te tranquiliza".

Cuando no se pone los guantes, estudia un ciclo superior de Documentación y Administración Sanitaria. Lo compagina sin problemas. Apuntes y deporte llenan buena parte de su vida. Es una pionera, pero busca compañeras en la ciudad. "A ver si más chicas se interesan y se van abriendo camino, para que cada vez haya más".

Mientras, ella seguirá representando a Ourense sobre el ring. Ahora, a por la primera victoria.

Compañeros y amigos

Horas de entrenamiento juntos, consejos y críticas constructivas. Es lo que ocurre entre las cuatro paredes del gimnasio durante las sesiones de entrenamiento. Por eso, la delegación del "Míguez Team" que viajó a tierras coruñesas para el Campeonato Gallego de Promesas fue una piña. La palabra "promesas" indica lo que les une: juventud y ganas de crecer.