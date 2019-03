Vane Sotelo: como en casa, en ningún sitio

No es una medalla, tampoco un trofeo de jugadora más valiosa, pero sabe todavía mejor. No hay nada como el reconocimiento de los tuyos, de los que te han acompañado durante un carrera ya exitosa a la que le queda todavía mucha cuerda. Y es lo que pudo vivir Vanessa Sotelo este fin de semana. La campeona de Europa de fútbol sala (y mejor jugadora del Europeo) no paró de sonreír durante 72 horas. No fue para menos.

La primera tanda de cariño le llegó el viernes. La jugadora ourensana del Alcorcón FSF fue homenajeada por el Club Deportivo Velle y la escuela de fútbol en la que inició, cuando era benjamín. Un club vinculado a su familia y donde comenzó a dar las primeras patadas a un balón. Mucho sentimiento en Monte da Aira. "Ha sido un momento muy emocionante, vivir este recibimiento ha sido increíble. Aunque mis abuelos viven cerca pero la verdad es que hacía tiempo que no bajaba al campo. Viví muchos recuerdos de cuando empecé a jugar allí, en un campo de tierra dando las primeras patadas a un balón", recordaba la jugadora internacional.

Y es que, precisamente, la cantera del club ourensano tuvo protagonismo durante el acto. No faltaron los aplausos, la camiseta personalizada, un ramo de flores o una placa conmemorativa. Tampoco el tiempo para los discursos. Vane Sotelo tuvo que arrancarse para agradecer a la entidad el recuerdo que tienen de ella.

"Nunca me imaginé que con solo 23 años iba a estar viviendo todo esto, me encuentro en una nube", apuntó la ourensana.

Un homenaje de un club que lleva en el corazón. Y vicerversa.

Ejerció de talismán

Pero los reconocimientos no acabaron ahí. Para el siguiente, tocó madrugar algo más el domingo. En este caso con un vínculo familiar sobre el césped. Y Vane Sotelo ejerció de talismán. Se desplazó al campo de A Carabina en Loñoá para acudir al partido entre el Melias y el Seixalbo. En las filas del Melias, su hermano Rucho. Por eso ambos equipos hicieron el pasillo a la jugadora ourensana, que realizó también el saque de honor de este encuentro de Primera Galicia.

Le dio suerte a su hermano. Un acreditado goleador que anotó dos tantos más para el triunfo de su equipo 3-0. La motivación extra se notó.

Y de esa forma se puso punto y final a un fin de semana que Vane Sotelo no olvidará. Una baño de cariño de su gente, de la que estuvo a su lado en sus inicios y continúa cerca en la actualidad. Se lleva recuerdos materiales, pero los más importantes, los que se lleva en el sentimiento. Y por cierto, también jugó el Alcorcón este fin de semana. Y Vane marcó un hat trick. Pero eso ya no sorprende.