Xiana Pungín y Álex Montero, dos ejemplos de superación deportiva

Las historias más increíbles se escriben con sudor, dedicación y esfuerzo. Sin embargo, hay otras que simplemente aparecen por culpa del talento. Xiana Pungín, atleta del Adas Proinor, y Alejandro Montero, del Ourense Atletismo, han dejado el nombre de Ourense en podios nacionales en el atletismo adaptado.

Xiana Pungín tiene una deficiencia visual. Su madre explica que "tiene nystagmus. No mantiene la mirada fija. No se sabe a qué es debido, pero bueno con los años se va corrigiendo e irá teniendo control sobre la mirada".

Dicho problema no es impedimento para que Xiana haga deporte. "Hizo gimnasia rítmica pero le gustaba más el atletismo", explica su madre.

Xiana es la protagonista del atletismo adaptado en categorías base. La joven ourensana logró ser campeona nacional en la categoría benjamín en velocidad (50 metros) y en salto. La pequeña echa a su madre de la habitación para hablar sobre su éxito: "Me sentí muy bien, con mucha alegría después de ganar". Describe que entrena dos días por semana y que tiene seis medallas. Las tiene a buen recaudo. Guardadas en una percha y espera ganar más. Sus primeros éxitos llegan en su primer año como atleta. Imagínense su futuro...

Montero, dos bronces

Alejandro Montero viajó a Huelva con lo puesto y volvió con dos metales de bronce. Uno en 1.500 y otro en 5.000 metros. Su entrenado explica que "estamos satisfechos porque en los 10.000 metros teníamos buenas marcas y queríamos probar en otras metas".