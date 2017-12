¿Cómo evitar un descontrol de peso en Navidad? Planear, no repetir y disfrutar

Esta inquietud suele ser bastante habitual, y es que resulta difícil para la mayoría de las personas no dejarse llevar y mantener el tipo (y el pico) ante muchas celebraciones, con platos deliciosos y dulces típicos como protagonistas. Nutricionalmente hablando la navidad es densa, y si nos dejamos llevar y comer de más, lógicamente nos quedaremos un extra de peso. (Estudios recientes estiman una ganancia de peso medio en estas fechas de 500 gramos ).

Aunque no es la mejor época para hacer dieta, si que podemos aplicar una forma de alimentación más consciente, que permitirá una buena relación con la comida para disfrutarla y compartirla sin sentimiento de culpa.

Prestando atención y calidad a lo que se come, es posible evitar el descontrol del peso. Puedes aplicar estos 5 consejos y disfrutar de las recetas navideñas.

1.- Planifica, anticípate y no llegues a la mesa con un hambre voraz. Cuando tenemos mucho apetito elegimos inconscientemente alimentos más calóricos, y comemos más rápido, ingeriendo a su vez más alimento. Toma una pequeña merienda antes de salir de casa. (fruta desecada, tosta de hummus, zumo de hortalizas,..)

2.- Sirve porciones más pequeñas. El control de la cantidad es importante, no repitas raciones y comparte el postre como estrategia. Si cocinas, ajusta la cantidad, con ello evitarás por una parte cumplir con un compromiso de no desperdiciar alimentos y por otra, no estarás tentado a repetir ó extender en los días sucesivos el festín calórico.

3.- Aperitivos saludables. Si es misión imposible escapar de los aperitivos, apuesta por elegir aquellos con menos grasa y más verde. Descarta embutidos, frutos secos fritos, salsas y cremas de queso. Un truco, al servirte, organiza tu plato de tal manera que los alimentos frescos y con poca grasa ocupen más espacio que las preparaciones con salsas y azúcar.

4.- En las comidas o cenas festivas, come sin abusar de los platillos navideños que realmente te gusten. Si eres goloso disfruta sin remordimientos de ese postre que tanto te gusta, pero siempre con moderación (elevado aporte de azúcares sencillos y calorías vacías). Por otra parte recuerda que no hay necesidad de comer o beber una preparación que no te agrada o simplemente no te apetece.

5.-Muévete y no descuides la actividad física. Es importante evitar el sedentarismo, especialmente en esta época del año. Las rutinas de paseo, caminatas, deporte o cualquier ejercicio físico te ayudará a quemar las calorías extras que hayas acumulado en las fiestas. .

Envíe sus dudas a: tunutricionista@marisolopez.es