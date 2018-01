Stop Detox

Haber comido más de la cuenta me ha supuesto un aumento de 5 kilos. ¿Son útiles los batidos detox para recuperar mi peso?

M. Álvarez

Sustituir comidas y cenas por un batido vegetal supone una restricción de energía y nutrientes incompatible con un buen estado de salud.

Esta modalidad dietética basada en la ingesta exclusiva de batidos de frutas y hortalizas, no resulta útil para eliminar un exceso de grasa acumulada,y esto es así principalmente porque, entre otras razones, el peso que se pierde es de agua y masa muscular ,y no de grasa. Un plan de perdida de peso no solo debe contemplar un ajuste calórico sino también una proporción adecuada de los principios inmediatos (proteínas 15%, grasas 30% e hidratos de carbono 55%).

En los batidos el aporte de grasas y proteínas que suman las frutas y los vegetales es insuficiente. No se incluyen el resto de alimentos como las carnes, los lácteos, los cereales integrales y las legumbres. Además la forma líquida de consumo hace que el alimento se digiera rápidamente (más aún si es colado) y se tenga una sensación de saciedad limitada, por lo que al poco tiempo de tomarlo se sienta hambre.

Los llamados batidos depurativos contemplados según para eliminar toxinas (que tampoco, no hay evidencia científica) son casi una dieta de ayuno (menos de 800 Kilocalorías) que a menudo provoca una situación de mínimo gasto energético, algo similar a un “modo ahorro” con el que el organismo aprovecha al máximo las calorías, luego incluso de finalizar la toma de los batidos, por lo que aparece el temido efecto rebote. Estas modas sólo consiguen reducir la capacidad de quemar grasa del cuerpo y distanciar de los objetivos de salud como la estabilidad en el peso corporal.

Para procurar una pérdida de peso controlada y racional te recomiendo modificar ciertos hábitos alimentarios y comprometerte con un estilo de vida más activo y saludable. Apóyate en un profesional para conocer los recursos que garantes de la salud permitan un ajuste del peso corporal. Un dietista-nutricionista puede ayudarte en la planificación de una dieta de adelgazamiento, siempre personalizada y ajustada a tus características y necesidades.

