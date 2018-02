El celanovense Abrahán Vázquez estará en el nuevo Volante FGA

La ilusión y la pasión mueven montañas, o al menos eso parece en el caso de Abrahán Vázquez (Celanova, 31/12/1992), que después de una temporada en blanco vuelve a la competición integrando el nuevo Volante FGA en el Campeonato Gallego de rallys.

Un proyecto ilusionante para Vázquez y su copiloto Brais Fernández, que han construido desde cero un Citroën C2 con el que aspiran a estar en la totalidad del certamen.

Después de un año sin competir, ¿por qué vuelve a la competición?

Realmente estábamos convencidos de no competir este año. Al final salió el proyecto del Volante FGA con la reglamentación nueva con coches con mecánica de origen y decidimos volver a las carreras.

¿Cómo ve el cambio de reglamentación en esta copa tan veterana en el Gallego?

Es una copa que hacía mucho tiempo que tenía que estar en el regional, ya fuese como Volante FGA u otro nombre. Para muchos equipos es muy importante competir en una copa sin dejarse más de 20.000 euros solo por comprar el coche.

Un coche hecho completamente por su equipo y usted en tiempo récord.

El coche se lo compramos de calle a un particular en Madrid y en cuatro meses lo montamos desde cero entre mi equipo y yo. Poder estar en la salida del Rally de A Coruña con un coche hecho al completo por nosotros, desde las barras hasta la caja de cambios, es un orgullo, porque además de competir pasamos mucho tiempo juntos y aprendemos mucho unos de los otros, haciendo lo que nos gusta.

¿Por dónde pasan los objetivos de su equipo de esta temporada 2018?

El objetivo es estar en lo más arriba posible en todas las pruebas, empezando en A Coruña. Para nosotros es muy importante no tener abandonos y creo que todo lo que sea estar entre los cinco primeros de la copa sería muy buen resultado.

¿Dónde tiene puesta la marca en la temporada? ¿Cuál es la prueba que tiene marcada en rojo?

El Ribeira Sacra, es un rally que me encanta y que tenemos cerca de casa. Ahí me gustaría hacerlo bien.

Después de probar rallys, montaña y rallymix, ¿qué le queda?

Me queda participar en una prueba de montaña con un CM. Es algo que tarde o temprano terminaré probando porque es lo que siempre me ha llamado más la atención. También me gustaría correr en rallys con algo con un poco más de potencia, quizá un vehículo de la categoría R2. Aunque siendo sinceros, para nosotros sería un sueño ganar la beca que da el título del Volante FGA y competir el próximo año en el Nacional con el Peugeot 208.