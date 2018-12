Abrahán Vázquez se pasa a los monoplazas

Con 26 años, al piloto celanovense Abrahán Vázquez ya casi no le quedan especialidades por probar. Rallys, rallymix, montaña con un carrozado y en 2019, con un fórmula Outeda.

Después de una temporada de aprendizaje en la Promoción Xoven Piloto en el Gallego de Rallys, Abrahán se marca nuevos objetivos. "Creo que hicimos un buen año, estoy satisfecho. Fue un año en el que aprendimos muchas cosas, tanto de los rallys como del Citroën C2. El proyecto se vio resentido en la segunda carrera al sufrir un accidente, pero finalmente corrimos bastantes carreras. El objetivo era terminar entre los cinco primeros de este formato y hasta el último rally íbamos cuartos, así que creo que estuvo bien".Lo caprichoso de las fechas de nacimiento hace que por un solo día, Abrahán no pueda repetir en la copa del Gallego. "Es una pena, la verdad. Nací el 31 de diciembre y

por edad no puedo repetir al estar limitada la participación. Creo que en el segundo año lo habríamos hecho mucho mejor pero bueno son cosas que pasan y al estar marcado en el reglamento no hay mucho que hacer, la verdad", afirma resignado.

Con el C2 rumbo a Extremadura, nuevos aires, la montaña llama a la puerta. "Siempre dije que una de las cosas que me quedaban por probar era la montaña con un monoplaza. Este año además no puedo librar los viernes, así que la decisión de lanzarse a la montaña fue mucho más fácil. En cuanto vendimos el Citroën nos pusimos manos a la obra y encontramos el fórmula Outeda con el que competiremos el año que viene".

Un monoplaza que no estaba en venta. "Nos enteramos de que no estaban compitiendo con él, llamamos al propietario y llegamos enseguida a un acuerdo. Ahora mismo lo estamos revisando de arriba a abajo para tenerlo en perfecto estado para la primera prueba de la próxima temporada".

Para ello, un equipo formado por amigos, que aprovechan cualquier momento para trabajar en el coche y disfrutar de las carreras. "Ian, Fran, Juan, Ángel, Martín, César, Miguel y Dani, que no está hoy (a la hora de hacer la fotografía) son mucho más que mi equipo. Estamos muy unidos y para nosotros las carreras son una manera de vivir cosas juntos", destaca el piloto.

Ahora, meses de invierno para probar el monoplaza y adaptarse a un vehículo desconocido para él. "Sé que va a ser un año complicado. No he probado el coche todavía, pero la idea es realizar el mayor número de pruebas posible e ir mejorando en cada manga. El objetivo que me marco para final de temporada es analizar los tiempos y ver que he recortado la diferencia con los de cabeza".

En 2019, turno para una nueva aventura, Abrahán Vázquez sigue probando experiencias.