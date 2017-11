Anfac pide una nueva fiscalidad

Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, (ANFAC)compareció la pasada semana en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados. Ante la representación de los principales partidos políticos, Armero trasladó la situación actual de la industria en España y defendió la importancia que para el medio ambiente tienen los vehículos de cero y bajas emisiones. Y recordó a sus señorías que "tenemos que cambiar totalmente la fiscalidad del automóvil. No sólo lo pide Bruselas si no que es un clamor: las ciudades quieren una fiscalidad que tengan en cuenta la calidad del aire. No podemos seguir con una superposición de impuestos cuando se compra un coche: pagas el IVA y el Impuesto de Matriculación.

Hay que hacer una nueva fiscalidad que reunifique impuestos y que gire en torno al CO2, al óxido de nitrógeno y además a la capacidad adquisitiva de los españoles para no olvidar el elemento social. Es algo fundamental y puede dinamizar la necesaria renovación del parque para hacerlo más eficiente".

Mario Armero termino recordando a los Diputados el reciente plan británico de ayuda a la movilidad alternativa, por el que el Gobierno dota de 1.100 millones de euros en diferentes ayudas para estimular el mercado de vehículos alternativos y la creación de las infraestructuras destinadas a su recarga. "Un plan así es lo que hace falta para España", asegura.