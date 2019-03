Arce, líder del Nacional

El pasado fin de semana, en tierras manchegas, el ourensano Efrén Arce se hizo con un tercer lugar y una victoria en la cita inaugural del Campeonato de España de Enduro, dentro de la categoría sénior C 4T.

Arce, de 40 años, afronta su primera temporada completa en el Nacional de la modalidad tras varios pasos intermitentes por un certamen en el que ya sabe lo que es hacer podio.

En la cita alcarreña, el ourensano partió con el hándicap de no contar con ranking de la pasada temporada, lo que le hizo partir en la prueba del sábado muy retrasado. "Tuve que remontar desde el primer metro y doblar a muchos rivales. De todas formas, fui capaz de terminar tercero, lo que facilitó mucho las cosas para la siguiente prueba".

Tras el podio del sábado, el domingo cambio de planes por parte de la organización y tras anular la prueba de cross country se disputó una competición similar a la del día anterior, en la que el piloto de la Husqvarna no dio opción. "Me puse primero muy pronto y gané. Estoy contento y eso me da fuerza y motivación para la siguiente prueba. En el global de las dos pruebas fui segundo pero salgo líder del a categoría".

Tras subir a lo más alto y firmar un total de 45 puntos, Arce partirá como líder del ranking nacional de la categoría en la segunda cita del Campeonato de España, que tendrá lugar el último fin de semana de marzo en Huelva, concretamente en Valverde del Camino. Allí, el ourensano intentará repetir o mejorar los resultados para ser más líder. "Voy con la intención de ganar. Al partir en cabeza creo que tengo más opciones de mejorar los resultados. La idea es continuar todo el campeonato y participar en la prueba del Mundial que se disputará en mayo en Santiago".

Preguntado sobre sus opciones en esa cita, se muestra claro. "Voy a probarme, es la mejor forma de saber como estoy con respecto a otros pilotos de fuera".