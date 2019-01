Carlos Sainz: "Tenemos el equipo más fuerte"

El español Carlos Sainz, dos veces ganador del rally Dakar, en 2010 y 2018, no dudó en afirmar que el equipo que forma junto a los franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres con Mini JCW Buggy es "el equipo más fuerte del Dakar 2019".



Los tres pilotos de Mini suman un total de veinte victorias finales en el rally más duro del mundo, que en la edición de este año desafiarán al desierto peruano del 6 al 17 de enero.



"Desde mi punto de vista, tenemos el equipo más fuerte que competirá en el Dakar 2019. Creo y espero que el equipo estará orgulloso", dijo Sainz, doble campeón mundial de rallys, en declaraciones remitidas por el equipo Mini.



"Para tener éxito tiene que haber un buen espíritu de equipo y eso es lo que tenemos. También tenemos una buena actitud para compartir los muy altos estándares con respecto a la configuración de nuestros vehículos. Eso hace que sea más fácil para el equipo ya que todos estamos trabajando juntos para conseguir que el coche esté perfectamente preparado para la carrera", dijo el último vencedor del Dakar.



Sainz opina que el Dakar siempre tiene `un algo` que le hace especial. "Efectivamente, es un desafío mental y físico, en mi caso. Hay días en los que simplemente no va bien nada y uno se pregunta por qué está haciendo esto. Pero al final de todo, esos son los días que motivarán para volver al año siguiente. El rally Dakar es algo especial", destacó el doble campeón mundial español, que admitió que el objetivo no puede ser otro que aspirar a la victoria.



"Con Stéphane y Cyril está claro que nuestro objetivo es estar involucrados en la lucha por la victoria. Creo que hemos hecho todo lo posible durante los preparativos de ponernos en una buena posición", comentó el piloto español.



"Pero no se puede estar seguro de haber ganado el Dakar hasta que se haya cruzado la línea de meta. Cualquier cosa puede ir mal, hasta los últimos metros. Cuando lo consigues es la recompensa a muchos meses de trabajo duro. Se puede competir muchos años, pero ganar es muy complicado y eso es lo que lo hace tan atractivo", finalizó Carlos Sainz.