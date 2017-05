"Cohete" manda en Arzúa

Cohete" Suárez y Cándido Carrera, con un Peugeot 208 Maxi Rally, lograron en la tarde de ayer ser el equipo más rápido en el único tramo disputado en el Rallye Terra da Agua, disputado en la localidad de Arzúa, y valedero para el Campeonato de España de rallyes de tierra. La segunda posición, a 14 segundos ha sido para Alex Villanueva y Óscar Sánchez, con el Citroën DS3 R5, siendo la tercera para Jorge Del Cid y Nerea Odriozola y su Mitsubishi Lancer Evo X.

En tierras coruñesas también está el equipo ourensano formado por Javier Pardo y Adrián Pérez, que con su habitual Peugeot 208 R2 intentaran lograr la primera victoria dentro de la recién creada Beca R2 Júnior, destinada a menores de 27 años, una iniciativa promovida por la Federación Española y que consta de seis pruebas y un importante premio final, ya que el ganador disputará el Campeonato de Europa de rallyes (ERC),siendo seis los equipos inscriptos.

En el tramo disputado, el piloto de la Escudería Ourense finalizó en la posición vigésimo segunda de la general y ha sido quinto de la categoría R2, viéndose superado en 14 segundos por el vencedor de la misma, el catalán Jan Solans.

Antes de iniciar la prueba el piloto de Rallycar aseguraba que "creo que vamos a tener muchos y buenos rivales en la Beca, y eso me motiva. Sé que será difícil, pero vamos a intentarlo con todos nuestros medios. Aunque la temporada no ha empezado como nos gustaría", en alusión a los rallyes de asfalto de Canarias, "confío en que esta racha va a cambiar y que este fin de semana irá mucho mejor. Vamos a centrarnos en el rallye y sobre todo pensar que son seis pruebas, no una sola".