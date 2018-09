Corolla, un nombre que revive

Toyota ha elegido el nombre de Corolla a nivel mundial para la nueva generación de vehículos del segmento C en las tres carrocerías que estarán disponibles, 4 puertas, 5 puertas y familiar, y que serán lanzados al mercado desde el principio de 2019, sustituyendo a todas las versiones del segmento que dejarán de llamarse Auris.

Este cambio de nombre coincide con la adopción de la nueva plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture) en los vehículos del segmento C, reemplazando a las plataformas existentes. En palabras de Johan van Zyl, presidente y CEO de Toyota Motor Europe (TME), "la nueva plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture) tanto por su proceso de ingeniería como por su filosofa de diseño, lleva a una nueva dimensión a nuestra próxima generación de vehículos del segmento C. Esta nueva plataforma añade al nombre Corolla un plus en cuanto a calidad, durabilidad y fiabilidad, y entrega los mayores valores emocionales que nuestros clientes demandan, tales como, diseño distintivo, refinamiento interior, placer de conducción y una tecnología hibrida-eléctrica eficiente y a la vez potente. No tengo duda que no hay mejor momento que el lanzamiento de la nueva generación de vehículos Toyota en el segmento C, en sus tres tipos de carroceras, 4 puertas, 5 puertas, y familiar, para introducir de nuevo el nombre de Corolla".

Los tres nuevos tipos de carrocerías Corolla, estarán disponibles con la últimas tecnologías tanto hibridas como eléctricas del fabricante japonés.