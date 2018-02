David Cortés: "Sé que puedo ganar la Copa Suzuki"

El piloto de Cerreda, David Cortés, repite en el Campeonato de España de rallys de asfalto. En la que será su quinta presencia en la Copa Suzuki Swift, el piloto de Escudería Ourense, que volverá a tener a Rubén Soto a su lado, se siente preparado para asaltar la monomarca japonesa.

Después de ser tercer clasificado final en la edición de 2017, este año vuelve a la Copa Suzuki, ¿cómo se plantea la temporada 2018?

Este año nos lo planteamos con el objetivo de ganar la Copa. Después de un 2016 en el que no nos salió prácticamente nada, hicimos un muy buen año. Cambiamos el sistema de notas y dio resultado. Demostramos que podemos ganar en cualquier rally y yo vi que puedo hacerme con el título. En 2017 nos jugamos la Copa en la última prueba y sé que no soy peor que ninguno de los otros favoritos. Sé que puedo ganar la Suzuki.

Un cambio de notas que al principio se atragantó.

Sí. En el primer rally no nos entendimos con él, pero confiamos en que era lo correcto y el tiempo nos dio la razón. Con el sistema de David Nafría me siento mucho más cómodo, especialmente en los tramos nocturnos.

Tras cuatro temporadas en la Copa Suzuki, ¿no se ha planteado dar un cambio a otro formato? El año que viene cambiará el Swift por la nueva versión, ¿seguirán en ella?

No, porque sinceramente no hay nada tan atractivo a día de hoy en el Nacional. Somos conscientes de nuestras limitaciones en cuanto a presupuesto y no hay nada que me llame la atención más que lo que estoy corriendo ahora mismo. Con respecto al nuevo Swift, primero vamos a centrarnos en hacer un buen 2018 y después, ya se verá.

Sin embargo, resulta complicado organizarse cuando el calendario todavía no se ha publicado y el primer rally es en marzo.

Sí, claro que nos condiciona. Al final somos un equipo de gente que trabaja y todavía no sabemos como organizarnos. Al final se nos echa un poco encima el tiempo pero ya estamos preparando todo para empezar, ya sea en el Rally do Cocido o Sierra Morena en Córdoba. No nos va a pillar el toro.

Aun sin calendario, Ourense parece que volverá a ser puntuable, ¿esta en rojo en su proyecto?

Sí. Ourense es un rally en el que queremos ganar por tercera vez, aunque también te digo que si queremos ganar la copa vamos a tener que estar arriba en todas las pruebas y hacer buenos resultados en todas las carreras como hicimos en 2017. Un año como el pasado sería fantástico para todo el equipo, también para los patrocinadores.

Esta semana ha llegado a Ourense un Citroën Ds3 N5 y que gestionará Toño Gómez, ¿se ha planteado correr con él?

Es una posibilidad que está ahí. Dependerá de cómo nos vaya en la Suzuki y de si somos capaces de reunir más presupuesto, que al final es lo que condiciona todo. Lo que sí tengo claro es que el Ds3 N5 es un gran coche con un enorme potencial, a todos nos gustaría correr con él.