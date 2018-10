David Cortés vuelve a los rallys

El 17 de marzo quedará grabado en la mente y en alguna zona del cuerpo de David Cortés por muchos motivos. Aquel día, el piloto de Cerreda, acompañado de Rubén Soto, sufrió un durísimo accidente durante la disputa del Rally do Cocido, que le dejó fuera de combate durante siete largos meses.

Días de recuperación, noches sin dormir y alguna que otra preocupación adicional fueron los compañeros de viaje de un deportista que lleva con el objetivo de volver a correr entre las cejas desde que ingresó en el hospital.

Ese día ha llegado. El Rally de Santander, que se disputa este fin de semana, será el lugar de retorno a la competición de la pareja ourensana, una vez recuperados de las heridas físicas y con el Suzuki Swift en plena forma.

"Para nosotros completar el rally ya será una victoria. Tenemos que ganar confianza"

En medio de los reconocimientos de la prueba, en algún lugar entre Hermosa y Liérganes, Cortés destaca que "nuestro objetivo después de tanto tiempo de parón es probarnos. Han sido muchos meses sin competir y yo todavía no me encuentro físicamente al 100%".

Como es normal, los objetivos clasificatorios pasan a un segundo plano, aunque esta es una prueba que conocen y en la que ya han ganado. "Volver aquí es especial. Es una prueba que nos gusta mucho, los tramos son preciosos y aunque han cambiado algunas nos sentimos cómodos. No vamos a mirar la clasificación, las sensaciones durante los reconocimientos están siendo buenas y estamos con muchas ganas. Para nosotros completar el rally ya será una victoria. Tenemos que ganar confianza y ser valientes como éramos antes", afirma entre sonrisas el deportista ourensano.

"Después del Rally de Santander decidiremos si compramos el nuevo Suzuki Swift"

De esta participación y de lo que suceda en la última prueba puntuable para la Copa Suzuki Swift, el Rally de Madrid, saldrá la decisión de continuar o no compitiendo. "Volver a correr este año es importante porque tenemos que decidir si compramos el nuevo Swift o no. Al terminar el Rally de Santander nos sentaremos y tomaremos una decisión al respecto. De todas formas, soy optimista por como me estoy encontrando hoy (por ayer miércoles).

Los rivales, felices de su regreso

Especial fue también el recibimiento de sus rivales y compañeros de aventura. "La verdad es que ha sido una sensación bonita volver a verlos a la salida del primer tramo o recogiendo la documentación de la prueba. Nos hemos sentido muy queridos, es la parte más positiva de los rallys".

Y como no, parte fundamental de que Cortés y Soto vuelvan a ponerse el casco está en el grupo humano que compone su círculo más íntimo. "Mi familia, mi pareja y mis amigos son los que más han tirado de mí en los momentos complicados. De no ser por ellos y por sus ganas no estaríamos ahora mismo en esta carretera tomando notas. Correr y terminar la prueba será un homenaje bueno porque saben cómo han sido estos meses".

Por delante, dos días de competición que se iniciarán mañana con la disputa de un tramo en el Karting La Roca, propiedad de Dani Sordo. El objetivo para Cortés y Soto, disfrutar de nuevo al volante.