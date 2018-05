Diferentes opciones para comprar coches de segunda mano

Particulares

En estos casos la negociación entre comprador y vendedor es totalmente abierta, así que, por lo general es la opción con la que podemos conseguir un mejor precio. Respecto al estado del coche también es la más arriesgada, especialmente si no conocemos al vendedor. En una compraventa entre particulares, no tenemos la condición de consumidor, lo que hace que las regulaciones de consumo, siempre protectoras no nos amparen. Más que nunca, es indispensable hacer una buena prueba de conducción y hacer que un mecánico examine el coche antes de comprarlo. Tampoco hay que olvidar comprobar que el coche no tiene cargas financieras asociadas, para que no haya sorpresas.

Coches que han pertenecido a flotas de empresas

Suele ser una opción muy interesante ya que suelen ser vehículos bastante cuidados y perfectamente aptos para salir a la carretera. Una gran proporción de las flotas de empresas se renuevan cada poco tiempo, así que es habitual encontrar vehículos que todavía conservan la garantía del fabricante entre los coches usados en venta en Madrid.

Puedes encontrarlos acudiendo directamente a algunas de las empresas que gestionan flotas de vehículos o a través de empresas especializadas en vehículos de segunda mano.

Concesionarios

Los concesionarios acumulan coches de segunda mano de diferentes orígenes y los ponen a la venta. Por tanto, la diversidad puede ser mayor que con los coches de flotas, pero hacer el seguimiento de la historia del vehículo puede ser más complicado, aunque depende enormemente de cada concesionario y sus prácticas.

En ocasiones, los concesionarios ofrecen su propia garantía. Este hecho puede marcar la diferencia a la hora de decidirse a comprar. Si la garantía es completa y suficientemente larga, no deberías tener sorpresas desagradables y una compra a buen precio debería merecer la pena.

Finalmente, mientras que con los particulares tendremos que buscarnos la vida si necesitamos financiación, tanto con los coches de flotas como con los concesionarios es posible que tengan opciones de financiación proforma a las que merezca la pena echar un vistazo.

La clave, tanto en la elección del coche como en la de la financiación si se opta por ella, será comparar bien las diferentes opciones del mercado.