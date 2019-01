El español Barreda arranca el Dakar mandando en las motos

El motociclista español Joan Barreda (Honda) protagonizó el prólogo del Dakar 2019 al imponerse en la primera etapa, la más corta de esta edición, mientras que, en coches, el también español Carlos Sainz (Mini), vigente campeón, quedó segundo por detrás del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Barreda corrió casi mano a mano con el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) hasta que a mitad de etapa logró superarlo y sacarle una ventaja de 1 minutos y 34 segundos al término del recorrido, de 311 kilómetros entre las ciudades peruanas de Lima y Pisco, de los que 84 eran cronometrados.

El piloto castellonense, que participa por novena vez en la carrera, presentó así su candidatura a ganar el rally tras llegar esta vez más entero que el año pasado, cuando corrió "con dos huesos rotos" que al final terminaron por dejarlo fuera de carrera.

"Ahora estoy bien físicamente, la cabeza está más centrada, llego con entrenamiento y eso te da la sensación de control, de anticiparte a lo que viene", apuntó Barreda, quien esta vez busca la fortuna que tan aciaga le fue en sus anteriores ocho participaciones en el rally.

Lo que viene es mucha más arena y dunas sobre el desierto de Perú, escenario donde se disputa íntegramente este Dakar del 7 al 17 de enero que hace que Barreda esté contento por ganar esta etapa pero no confiado.

"Ganar la primera etapa está bien, pero no sirve de nada. Ahí se acaba. Mañana empezamos de cero", advirtió Barreda, consciente de que el desierto tiene trampas y agujeros en los sitios menos inesperados que pueden echar por tierra lo conseguido.



Con este triunfo, el piloto de Torreblanca (Castellón) sumó su decimoséptima victoria de etapa en el Dakar desde que comenzó a correrlo en 2011.



El argentino Kevin Benavides, compañero de equipo de Barreda en Honda y segundo en el último Dakar, finalizó este prólogo de la carrera en la octava posición, a cuatro minutos del español.



Más alejada terminó la piloto española Laia Sanz (KTM), que se quedó en el trigésimo primer lugar, a 12 minutos y 38 segundos de la cabeza, tras haberlo "tomado con calma" ya que llegó a este Dakar sin apenas entrenar, por una infección que la alejó de la moto durante los últimos meses.

"No he apretado nada. Después de tanto tiempo sin competir y sin entrenar fuerte, me ha faltado un poco de confianza en las dunas y no he encontrado el ritmo", explicó la catalana.

En coches, Sainz partía primero y a mitad de camino fue alcanzado por Al-Attiyah, que al igual que el año pasado se adjudicó el triunfo en la etapa inaugural del rally.



El piloto árabe afirmó que lo hizo sin ir a fondo y que se mantuvo detrás de Sainz durante los últimos kilómetros hasta que en la parte final lo pasó para sacarle una ventaja de 1 minuto y 59 segundos.

Al-Attiyah se llevó un triunfo que prácticamente ningún piloto quería, pues el que ganaba esta etapa inicial debe ser el primero de toda la caravana del Dakar en partir en la segunda etapa, que se celebra este martes entre las ciudades de Pisco y San Juan de Marcona, con 554 kilómetros, de los que 342 serán cronometrados.



Eso significa que el piloto de Toyota se encontrará el desierto limpio, sin ninguna de huella que marque el rumbo a seguir, lo que hace que el riesgo de desorientarse y perder tiempo sea mucho mayor.



Sainz indicó que le hubiese gustado quedar más atrás para la salida de este martes por haber tenido por delante a otros cuatro o cinco coches más.



El español Joan `Nani` Roma (Mini) acabó la etapa en la undécima posición, a 4 minutos y 45 segundos de la cabeza, seguido del argentino Orlando Terranova (Mini), su compañero de equipo.



En quads la victoria fue para el argentino Nicolás Cavigliasso, con lo que confirma así ser uno de los grandes favoritos para suceder al chileno Ignacio Casale, último campeón de la categoría, y emular a sus compatriotas Marcos y Alejandro Patronelli, que juntos suman cinco títulos.

El Dakar 2019 es la primera edición del rally que se celebra en un solo país, con diez etapas en Perú del 7 al 17 de enero en las que más de medio millar de participantes recorrerán unos 5.000 kilómetros, de ellos casi 3.000 cronometrados.