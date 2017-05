Espectacular accidente de los hermanos Vallejo en el rally de Canarias

Los hermanos Vallejo, que participaban en el rally Islas Canarias, han tenido que abandonar la carrera por una espectacular salida de pista. A pesar de lo aparatoso del accidente, se encuentran en perfecto estado. Para la representación ourensana en el rally, con Javier Pardo, también hay malas noticias. La rotura de motor de su 208 R le impedía continuar la carrera. El propio Javier Pardo lo anunció en su Twitter.

Otro de los accidentes que ha marcado la jornada es el de Tomasz Kasperczyk.

The moment it all went wrong for Tomasz Kasperczyk @TigerRally 😲 #FIAERC #RallyIslasCanarias #JuniorU28 pic.twitter.com/zXIgEWsAhb