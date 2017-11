Faconauto apoya el Plan Movalt

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha valorado positivamente la aprobación por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Plan Movalt para incentivar la compra de vehículos de energías alternativas y la instalación de puntos de recarga eléctrica. Desde la patronal de los concesionarios consideran fundamental la continuidad en el tiempo a estos y otros incentivos oficiales ya que, sin ellos, la expansión de los vehículos de bajas emisiones por parte de empresas y particulares será más lenta.

Por otra parte, la patronal echa de menos que el Plan Movalt no se haya vinculado a una estrategia de movilidad global, que tenga en cuenta los objetivos en materia climática, que requiere, en primer término, generar una renovación intensiva y mantenida en el tiempo del parque automovilístico. Esta renovación, a juicio de Faconauto, pasa por usar todos los medios y teniendo en cuenta, no sólo los vehículos de energías alternativas, sino todas las tecnologías disponibles y los vehículos usados, ya que, de otro modo, la desaparición de coches viejos y contaminantes no se producirá.

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, de vehículos industriales y de maquinaria agrícola, que totaliza más de 4.036 pymes de automoción que generan un total de más de 153.928 empleos con una facturación de 30.686 millones de euros.