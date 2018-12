Ford presenta la nueva versión de su popular Fiesta R2

La temporada 2018 todavía está en la memoria y los equipos no dejan de trabajar. M-Sport, siempre activa, ya está en marcha. En las instalaciones de Polonia, el equipo británico invitó a los participantes en el JWRC de 2019 a conocer el nuevo Ford Fiesta R2 con el que competirán.

El nuevo Fiesta, además de incorporar los cambios estéticos del vehículo de calle, es el primero de la nueva generación de coches de esta exitosa y abundante categoría de los rallys.

La nueva arma de Ford rozará los 200 caballos (a 6.500 rpm y un par de 290 Nm), nuevamente sacados de un motor tricilíndrico con turbo, además de sufrir mejoras a nivel de chasis. La caja de cambios será de cinco velocidades de fabricación Sadev y la suspensión está a cargo de Reiger en una versión de tres vías (muelles Eibach).

En el desarrollo de este nuevo Ford Fiesta R2, construido íntegramente en Polonia, ha estado involucrada Ford Performance.

