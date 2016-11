González, el mejor ourensano

La quinta edición del Rally Ourense - Ribeira Sacra no pasará al recuerdo de muchos de los pilotos ourensanos inscritos en la prueba.



Problemas mecánicos, salidas de carretera y un clima realmente complicado para competir, pusieron cuesta arriba una cita que tuvo a Alberto González como mejor clasificado local.



Su regularidad, sumada a los buenos cronos en la recta final de la prueba sobre el diluvio, le auparon hasta la novena posición, un resultado que premia a su esfuerzo durante toda la temporada.

Undécimo de la clasificación general, en su habitual Renault Clio R3 y segundo ourensano fue el veterano Toño Gómez, copilotado por Néstor Casal.



Cristian Lamas y Álvaro Paz no obtuvieron el premio merecido a su gran rally. Un pinchazo en el octavo tramo, después de marcar un sexto absoluto en el primer paso por Almorfe, empañó una prueba en la que marchaban entre los diez primeros ,viéndose obligados a conformarse con la decimotercera plaza, segundos en la Pirelli AMF.



Luis Aragonés y Julio Rodríguez ocuparon el cuarto lugar entre los ourensanos en el Renault Twingo R2, precediendo a otro equipo protagonista de la jornada, el formado por Diego Vázquez y Víctor Quintana. Su décimo novena posición de la general, con buenos registros durante toda la jornada, fueron de lo más positivo de la abundante representación ourensana, lo que demuestra la progresión y crecimiento de un equipo que apenas goza de experiencia.



Carlos Iván Alonso y Xiana Sáa, en un Mitsubishi Lancer Evo X de la Escudería Faraón, completaron los cinco primeros clasificación de ourensanos en el Ribeira Sacra, en la posición 26 del rally. En una prueba tranquila, Alonso recuperó sensaciones en el Evo en un día para pocas bromas en la carretera.



En clave estreno, dos equipos. Alex Fraguas y Diego Vázquez fueron sextos entre los locales estrenando el Peugeot 206 RC (27ª plaza) mientras que Javier Rodríguez y David Álvarez debutaron con nota en uno de los Peugeot 208 R2 del preparador cántabro Race Seven, concluyendo la prueba en la posición 28.



Celso Freire y Javier López fueron los siguientes en la clasificación local. El primero, incómodo durante toda la jornada (29ª plaza) y el segundo, lastrado por un pinchazo en el primer tramo del sábado (34ª plaza), a escasos dos kilómetros del inicio.

Cerró los diez primeros ourensanos Édgar Caride, copilotado por Joel Souto, en la trigésimocuarta posición en un Peugeot 206 Xs.

Muchos ourensanos, sin suerte

No fue el día, sin embargo, para los llamados favoritos. Iago Silva y Diego Grande fueron los primeros en decir adiós a la prueba. La rotura de un palier antes de la salida de la segunda pasada por Loureiro- Caxide dejaron a los aficionados sin poder disfrutar de su recién adquirido Porsche 911 GT3.

Miguel Paredes, con Álex Cid, y Félix Macías, con Mónica Álvarez, también tuvieron que retirarse en la recta final de la prueba, en plena pugna por el podio.



Otro destacado, Jorge García Peña, abandonó por problemas de alternador cuando luchaba por el Volante FGA. Juan Carlos Villanueva ' Marabú', por su parte, también se retiró por avería.

Aunque terminó muy retrasado, merece mención la gran prueba realizada por José Roberto Gómez hasta que sufrió problemas. El piloto de Maceda y su copiloto Alejandro Rubio, rodaron buena parte del día entre los 15 primeros en su Renault 5 GT Turbo aunque finalmente terminaron en la posición 67.