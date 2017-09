Hiroki Arai: “Me tomaré el rally como una jornada de aprendizaje”

Hiroki Arai es uno de los japoneses de la marca Toyota que disputará el Ribeira Sacra como preparación para el Rally RACC del Mundial.

Después de los primeros kilómetros en asfalto con el Fiesta R5 ¿Cuáles son sus expectativas?

Creo que será un verdadero reto para mí. Estoy disfrutando muchísimo de la experiencia en estas espectaculares carreteras españolas. Me tomaré la prueba como un test y una larga jornada de aprendizaje para competir en el próximo Rally RACC de Cataluña.

En su primer año en el WRC2 ¿Cómo valora su rendimiento hasta el momento?

Creo que estoy mejorando todo el tiempo y es importante conseguir experiencia en cada rally. Tengo mucho que mejorar pero creo que estoy cubriendo etapas paso a paso.

Todo ha sucedido muy rápido en su carrera. Si echa la vista atrás, ¿cómo se siente? ¿Y el estilo de vida en Finlandia?

Recuerdo que cuando llegué a Finlandia no sabía ni pilotar por aquellas carreteras, tan diferentes a las que conocía en Japón. Ha sido un reto grande. Con respecto al estilo de vida, estoy disfrutando de mi estancia allí y hasta he conseguido adaptarme al clima. El hecho de vivir en Finlandia también me ha servido para mejorar mi sistema de notas en unas carreteras complicadas, lo mismo que aquí en España y otros países.

Obviamente y trabajando tan cerca de Toyota, su objetivo será pilotar un Wrc en el futuro.

¡Sí, por supuesto!

Por último, ¿cómo valora el crecimiento del Toyota Yaris Wrc en el Mundial de rallys?

El trabajo del equipo TMR (Tommi Makinen Racing) es realmente profesional y lo están haciendo verdaderamente bien con el Toyota Yaris Wrc en su primer año. Quiero ser parte de ese equipo y verles hacerlo tan bien supone una enorme motivación para mí.