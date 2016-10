Iglesias: "Lucharemos por los dos títulos"

El polifacético piloto pontevedrés Celestino Iglesias llega a Viduedo con la posibilidad de hacerse con la victoria en dos de las cuatro categorías que se disputan en el autonómico de autocross.

En una temporada tremendamente competida en los circuitos gallegos, Iglesias destaca que "se nos ha complicado todo un poco a final de temporada. Todo iba bastante bien hasta el Autocross de O Castro. Allí rompimos dos motores y las cuentas se han complicado pero vamos a luchar por los dos títulos hasta el final".

Campeonatos en juego y un nuevo trazado para afrontarlo. Sin mostrarse muy convencido de los cambios, Tino se muestra dubitavito. "Realmente no sabemos muy bien lo que hay que hacer. Hasta el sábado cuando empecemos las mangas no sabremos cómo afrontar la prueba. No tengo ninguna experiencia rodando en trazados de asfalto pero lo que tengo claro es que es algo nuevo para todos. De todas formas pienso que es feo ganar o perder un campeonato en un circuito nuevo para todos".



En las lógicas cuentas y calculadoras de previa al fin de semana, Iglesias muestra sus cartas. "Está más de cara el de -1.600 porque estamos empatados a puntos (con Daniel Castro), el que gane se lleva el campeonato. En el de +1.600 me lleva siete puntos (Mario Ríos) y ni siquiera me sirve con ganar todas las mangas. Él puede permitirse no ser segundo en alguna y aún así sería campeón. De todas formas tenemos que correr y ya se verá".



Un mes en Ourense

Tras Viduedo, Tino Iglesias confirma su presencia en el Ribeira Sacra y en Barbadás aunque con recelo a lo apretado del calendario. "Hubo un parón grandísimo en el calendario. Las organizaciones buscan las fechas que pueden pero esto se nos hace cuesta arriba. Pasamos de no correr nada a en un mes, carreras todos los fines de semana".



En boca de los aficionados en los últimos meses por un posible cambio de montura. Iglesias calma los ánimos. "En principio no habrá ninguna novedad en el Ribeira Sacra y quizá sí la haya para el Rallymix de Barbadás. Pero bueno, este año ha sido nefasto para nosotros, con muchas roturas. Desde hace cuatro años todo era liso y llano y ahora, de repente, todo lo malo de golpe. Ya vendrán tiempos mejores, por eso corté la temporada en rallys, para centrarme en el autocross".

Por último, con el fin de la temporada a la vuelta de la esquina, el piloto deja entrever el proyecto de la próxima campaña. "La idea era salir en un Maxi-Rally de RMC pero tenemos que ver si es posible. El proyecto está algo encaminado pero todavía no está nada cerrado, todavía queda tiempo para 2017".