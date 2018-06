Las siete de Miguel Fuster

"Si cuando vine por primera vez me lo dicen, no me lo creo", fue la respuesta de Miguel Fuster, siete veces vencedor del Rally de Ourense cuando le preguntaron si alguna vez había soñado con este momento.

Lejos, muy lejos queda el debut (con abandono) del joven alicantino con un Renault Clio, en la temporada 93.

Un prometedor joven que poco tardó en comenzar a firmar éxitos en el Campeonato de España, aunque su primera victoria se resistió.

Fuster le arrebató a Chus Puras su octavo triunfo gracias al mejor tiempo en la primera especial del rally en la temporada 2003. Aquel épico Ourense con el Citroën Saxo Kit Car marcó el inicio de lo que el logró el sábado, empatar a siete triunfos con el gran dominador de los rallys nacionales en los noventa.

En 2006, la segunda victoria, en esta ocasión con el Renault Clio S1600 en una bonita batalla con Dani Solà y Sergio Vallejo, a los que superó por apenas 15 segundos.

Con la nueva categoría S.2000, un nuevo triunfo, en 2007.

El Abarth Grande Punto le dio su tercer triunfo en tierras ourensanas y tras esa rueda de afilar, varios años de sequía, el segundo con el S2000 y lo que tardó en adaptarse a un Porsche 911 Gt3 que le dio muchas alegrías.

Dos triunfos más con el vehículo germano, en 2011 y 2012, antes de los vehículos de última generación, los modernos R5.

Con una de las primeras unidades, Fuster firmó en 2014 su sexto triunfo, mismo coche con el que venció este fin de semana, en su versión Evo 2.

Ahora, con 47 años y peleando por su sexto título nacional, el de Benidorm no descarta agrandar su leyenda en Ourense.

Talento tiene, falta conocer su si proyecto tendrá continuidad más alla de este curso.