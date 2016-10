Lynk & Co, nueva marca para el mercado europeo

El fabricante chino de automóviles Geely, propietario de Volvo Cars, ha presentado su nueva marca de automóviles Lynk & Co, que lanzará en 2018 su primer modelo, denominado 01, en Europa y Estados Unidos, mientras que en China se comercializará desde el año próximo.



Según informó la empresa, Lynk & Co se convierte en un nuevo concepto de movilidad en el sector del automóvil, de forma que ofrecerá automóviles de gama alta "a precios competitivos" en China, Europa y Estados Unidos.



La firma explicó que esta propuesta de movilidad se ha diseñado para la comunidad de la economía compartida y ofrecerá también servicios personalizados. Igualmente, la marca contará con un modelo de ventas innovador, puesto que el coche se venderá bajo un único esquema de precios fijos para todos los mercados.



"Dado que los costos de distribución en la región rondan el 25% del valor del vehículo, este nuevo modelo de negocios permite ahorrar más de la mitad de dichos costos, ahorro que se trasladará directamente al consumidor", explicaron desde la compañía.



Al mismo tiempo, la corporación tiene previsto lanzar pequeñas ediciones especiales de sus modelos, con un alto contenido de equipamiento y que servirán para aumentar el grado de personalización para los clientes.



Lynk & Co señaló que su modelo 01 estará "siempre conectado a la red", lo que servirá para que los usuarios puedan escoger entre diferentes opciones, como la posibilidad de usar el botón "compartir", con el que generar ingresos por alquiler a través de una llave digital compartida.



El vicepresidente de la empresa, Alain Visser, destacó que el nuevo 01 será el vehículo más conectado del mundo. "El nuevo modelo de propiedad automovilística y el confort inteligente que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación buscan llenar un hueco en el mercado de la automoción", añadió.



El nuevo modelo de Lynk & Co se comercializará en Europa y Estados Unidos exclusivamente en la versión electrificada, iniciando la venta con la opción híbrida, que combinará una mecánica de combustión de 1.5 litros con un motor eléctrico.