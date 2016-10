Martín Villar: “Tengo la ilusión de ser subcampeón”

Este fin de semana la atención de los aficionados al motor tendrá que desdoblarse entre Viduedo, Poio e Irixo. Mucho motor concentrado y muchos frentes abiertos para un deporte que asentado en la cultura gallega.

En la última subida de la temporada, la Escusa-Poio, el automovilismo ourensano peleará de la mano de Martín Villar, por el subcampeonato gallego de montaña.

Con el título ya decantado a favor del joven Alexis Vieitez, la atención se centra en la lucha por la segunda posición de la general, por la que pugnarán el propio Villar, Jesús Pombo y Jacobo Sobral.



Villar (Cortegada, 11/04/1978) llega a esta prueba con los deberes hechos. "Después de los problemas mecánicos de A Fraga y del mal papel en Pontecaldelas, se nos ha complicado todo un poco. Esta semana hemos encontrado el fallo en el BRC y salimos a por todas. Ahora mismo solamente pienso en ganar la carrera, es lo que tengo que hacer" y es la mentalidad con la que salgo siempre que corro".

Por delante seis ascensiones a una cita que conoce bien. "La Escusa es una carrera que me gusta mucho. Tengo que centrarme en entrenarla bien para correr todo lo que pueda. Sé que será complicado ganar pero con las referencias del año pasado sé que es posible".



Como no, sus rivales también se han preparado para la prueba, con especial atención a Jacobo Sobral. "Hace tiempo que me comentó que quería correr con el nuevo Silver Car EF-10 y parece que lo estrenará en esta carrera. Si sale en la Escusa con él se convertirá en el favorito. Son 450 caballos y lo complicará todo un poquito más. De todas formas, tendrá que adaptarse a ella y espero que podamos sacar partido del conocimiento de nuestro coche".



Un CM, el BRC05 que llega al epílogo del campeonato en plena forma. "El coche tenía un problemilla y eso nos lastró en A Fraga. Se quedaba siempre en la salida y parecía que nunca había corrido con él. El miércoles estuviemos en el circuito Choqueiro probando y está completamente solucionado. El coche va muy bien".

Ahora, a apenas 30 kilómetros del final de temporada, el balance del curso "es positivo. Después del segundo puesto de Oia y viendo lo rápido que ha ido Alexis, creo que el objetivo realista era luchar por el subcampeonato y así se lo comenté a mi gente. Ahora mismo tenemos casi asegurado el título de CM pero el premio final sería ser segundos en el gallego. Tengo el premio de consolación pero me gustaría llevarme el subcampeonato como es lógico y voy a salir a conseguirlo".