El duro y realista mensaje de Álvaro Muñiz, organizador del Rally de A Coruña, al incívico "3%"

Pocos se imaginan el enorme esfuerzo que requiere la organización de una prueba deportiva, da igual que sean rallys o una carrera popular. Por eso, del civismo o incivismo de algunos (cada vez menos), depende la continuidad de muchos eventos que dependen de la continuidad o no de los mismos.

En el inicio del Campeonato Gallego de Rallys, disputado en A Coruña, un nuevo capítulo de esta falta de respeto, tanto al deporte como a los habitantes de las poblaciones por las que discurre la prueba. La basura que dejaron unos pocos aficionados (cada vez menos) en las cunetas y montes del entorno por el que discurría la prueba ha hecho que la paciencia de Álvaro Muñiz se agote, despertando un reguero de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Las imágenes, desoladoras. Basura, cascos de botella vacíos y restos de comida son el legado que dejaron unos cuantos irresponsables, que no valoran el esfuerzo de la organización. Ahora, el trabajo es de otros (en este caso la organización One Seven, pero es extrapolable a todas a nivel nacional), que deben dejar todo como estaba, sin tener culpa alguna de la falta de educación de unos pocos 'aficionados'.

Sirvan estas imágenes y la queja pública de Álvaro Muñiz para tomar conciencia de lo importante que es el respeto para que el automovilismo, uno de los deportes más seguidos, siga adelante en Galicia.