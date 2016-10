La OCU recomienda no acudir a la revisión de motores de Volkswagen

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado no acudir a la revisión de motores de los coches de Volkswagen afectados por el escándalo de las emisiones porque considera que no está comprobada que la reparación propuesta por el grupo alemán acabe con el problema.



En un comunicado, la OCU afirma que Volkswagen ha hecho de nuevo un llamamiento a los propietarios de los vehículos con motor 1.2 litros afectados para eliminar el software que manipulaba los niveles de emisiones de óxido nitroso (NOx).



Desde el fabricante, prosigue la organización de consumidores, indican que con esta reparación gratuita no se ve afectado ni el consumo de carburante, ni las prestaciones del vehículo.



Sin embargo, la OCU destaca que a día de hoy estas revisiones "no son recomendables", sobre todo tras los test realizados en laboratorio por ella, en los que se comprobó que "tras la eliminación del software, las emisiones de NOx aumentaban en más de un 13 % y no se aseguraban las prestaciones del vehículo con una garantía suficiente".



En este sentido, estima recomendable esperar hasta que se compruebe por "autoridades independientes" que la retirada del software no afecta ni a las prestaciones, ni a los niveles de emisiones o de consumo de combustible.



Además, anima a los consumidores con modelos afectados a unirse a la demanda colectiva a la que ya se han sumado más de 10.000 personas "para exigir compensaciones económicas justas al igual que está sucediendo con los afectados por este escándalo en Estados Unidos".