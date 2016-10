Ogier domina la primera etapa en Gales

El francés Sebastien Ogier (Volkswagen Polo R), ya campeón mundial por cuarto año consecutivo, lidera el Rally de Gales, penúltima cita del campeonato, tras marcar el mejor tiempo en cinco de los ocho tramos de que constó la primera etapa.

Ogier, que se aseguró el título hace dos semanas en el Rally de Cataluña, se situó en el liderato en la primera especial y no soltó el mando hasta la última.

Aventaja en 37.3 segundos al estonio Ott Tanak (Ford Fiesta RS), segundo y ganador de dos de los tramos que dejó escapar el francés, aunque en el último sufrió un pinchazo que el hizo ceder más de 15 segundos. Tercero a 1:09.0 del líder es el belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

En su pugna por el subcampeonato con Neuville, el noruego Andreas Mikkelsen (Volkswagen) se descolgó a casi nueve minutos de la cabeza tras sufrir una avería en el eje delantero durante el cuarto tramo que le hizo rodar sólo con tracción trasera.

Mikkelsen es segundo en el Mundial de pilotos con los mismos puntos (127) que Neuville, vencedor del último tramo del día, en el que alcanzó el podio provisional.

El neozelandés Hayden Paddon (Hyundai i20), cuarto en el campeonato con 114 puntos, es también cuarto en la general del Rally de Gales a 1:12.8 de la cabeza.

El español Dani Sordo (Hyundai i20) es sexto, aunque ya a 2:07.2 del líder.

"Fue muy difícil con mucha niebla y el piso deslizante, y no me sentí cómodo durante todo el primer bucle. Una vez que las condiciones mejoraron al final de la mañana, los tiempos no eran tan malos y empezamos a disfrutar un poco más", dijo el cántabro.

"He intentado hacerlo lo mejor posible, pero no es fácil por el agarre. En general, ha sido un día duro para nosotros e intentaremos tener un sábado más positivo", agregó.

Este sábado se disputa la segunda etapa, con otras ocho especiales, la última a las 17.44 CET (16.44 GMT).