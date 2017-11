Pardo: “Este año me hizo madurar”

Seis títulos nacionales en dos temporadas en los Campeonatos de España de rallys de asfalto y tierra. Esa es la carta de presentación de Javier Pardo (Allariz, 01/10/1996), que a los mandos de su habitual Peugeot 208 R2, se ha confirmado como una de las grandes figuras del automovilismo nacional.

Casi una semana después de hacerse con el título nacional en las dos ruedas motrices, la R2 y la junior en el Nacional de asfalto ¿Es ya consciente de lo que ha logrado?

Sinceramente, me siento satisfecho. Ganar los campeonatos no es algo que vaya a cambiar demasiado mi vida, así que creo que lo que define mis sensaciones es que estoy tranquilo por el trabajo bien hecho.

Y de los tres de esta temporada, ¿cuál le sabe mejor?

El de dos ruedas motrices porque es algo que no estaba marcado de inicio en el planning. Además, le ganamos a coches más competitivos, por eso la sorpresa fue mayor y tiene un componente especial para todo el equipo.

Dieciocho carreras después y ya con el final de temporada en el horizonte, ¿con qué se queda de este 2017?

No hay duda de que con la progresión en asfalto. En los dos últimos rallys demostramos capacidad para correr y regular. En un terreno en el que partíamos con carencias demostramos crecimiento y terminamos en tiempos de pilotos de nivel internacional como Efrén Llarena. Si tuviese que elegir un rally, el de Cantabria, sin duda. Estuvimos peleando por las dos ruedas motrices toda la prueba y al final ganamos en condiciones muy duras.

Pero la tierra sigue siendo lo suyo, ¿no?

Sí. A pesar de que cada vez ruedo más cómodo sobre asfalto, me quedo con la tierra. Eso sí, gracias al trabajo de este año ya me veo casi tan bien en asfalto, por lo que ya lo veo con menos recelo.

Sin embargo, 2017 en poco o nada se pareció a 2016. Las cosas comenzaron muy torcidas. ¿Le han hecho más maduro los problemas?

Sí claro. Las dos roturas en asfalto y los abandonos en tierra me hicieron ver que se puede salir de situaciones complicadas. Trabajamos muy duro y a partir de Ourense las cosas mejoraron. De todas formas, no te engaño si te digo que ganar como hicimos en Ferrol o Cantabria, corriendo mucho, da mucha confianza y me hizo crecer como piloto. Esta temporada me hizo madurar dentro del coche.

Todavía no ha terminado el año pero ya hay trabajo de oficina para 2018, ¿algún avance?

Por ahora lo único confirmado es que saldremos en el Rally da Ulloa para cerrar la temporada. Después, ya sabes como funciona esto, los presupuestos son los que mandan. Nuestra intención es repetir el programa de este año y ganar la BkR2. Como añadido nos gustaría estar en algunas pruebas fuera de España para seguir sumando experiencia.

Por último y hablando del ERC, una pregunta sobre el futuro. ¿Sería descabellado ver a un ourensano con los ‘gallos' continentales?

Nunca se sabe. Salir fuera de España tiene unos costes muy grandes, no solo a nivel económico. Lo que está claro es que no se puede ir al Europeo sin medios y eso requiere un presupuesto muy grande. Es complicado, pero evidentemente me encantaría.