Pardo con un Skoda R5 en la Ulloa

El alaricano Javier Pardo terminará la temporada por todo lo alto. Gracias al apoyo de su familia y patrocinadores, el piloto estará presente en la última cita del Campeonato Gallego de rallys a los mandos de un Skoda Fabia R5.



La unidad será la misma con la que Álex Villanueva participó el pasado fin de semana en el Rally Costa Tropical o con la que Miguel Campos participó en algunas pruebas del Nacional portugués.



Tras valorar inicialmente su presencia el cierre del regional autonómico a los mandos del Suzuki Swift S.1600 y también en su Peugeot 208 R2, el piloto de Escudería Ourense recibe así el premio a un año para recordar.



De esta forma, Javier Pardo hará su debut en asfalto sobre un vehículo de referencia en los distintos campeonatos nacionales, aunque en ningún caso será el vehículo que utilizará en la campaña 2018, ya que su proyecto volverá a estar centrado en los Nacionales de asfalto y tierra en el 208, vehículo con el que aspira vencer la BkR2.



Antes de disputar la cita lucense, Pardo afirma que "saldremos a disfrutar del final de la temporada en un coche competitivo y que apenas conocemos. Sabemos que no podremos estar en la lucha por la victoria pero el objetivo es sumar experiencia y competir relajados, sin asumir riesgos".



Sobre la prueba, el alaricano es realista. "Es una prueba nueva para nosotros, lo que sumado a que puede que llueva y a que los espadas del campeonato se juegan el título, hará que sea difícil estar arriba. De todas formas, no es nuestra lucha, vamos a pasárnoslo bien".



El triple campeón de España de 2017 no estará solo en la Ulloa.Su equipo, en colaboración con la marca Suzuki, ha invitado al espectacular piloto ruso del europeo, Alexey Lukyanuk, a competir a los mandos de uno de sus Swift N5.



La última prueba del campeonato gallego de rallys saltará a las carreteras el fin de semana del 15 y 16 de diciembre, con Alberto Meira, Víctor Senra y Iago Caamaño como firmes candidatos a la victoria en el certamen regional más igualado de los últimos tiempos.