Porsche dejará de fabricar modelos diésel de sus automóviles

Porsche dejará de ofrecer versiones diésel de sus automóviles, según ha declarado el director ejecutivo de la unidad de Volkswagen al periódico semanal `Bild Am Sonntag`, una medida que responde a los requisitos cada vez más estrictos para frenar las emisiones de dióxido de carbono.



"En el futuro no habrá más automóviles diésel de Porsche", ha afirmado Oliver Blume en una entrevista publicada el diario alemán. "Nunca hemos desarrollado y producido motores diésel. Sin embargo, la imagen de Porsche se ha visto golpeada. La crisis del diésel nos ha causado muchos problemas", ha explicado.



Porsche ha vendido versiones diésel de sus automóviles durante casi una década, según ha informado `Bild am Sonntag`. Hace casi un año, Volkswagen admitió haber manipulado las pruebas de emisiones de diésel, lo que ha provocado una onda expansiva en la industria automotriz y una ofensiva en todo el sector contra los motores contaminantes, denominada por muchos medios de comunicación como el ¡dieselgate`.