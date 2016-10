El Rally de La Nucia se estrena en el nacional de asfalto con 104 inscritos

Con el título nacional ya decantado a favor del piloto del equipo Mitsubishi-Repsol, Cristian García, el Nacional de rallys retorna a la Comunidad Valenciana varias temporadas después con la disputa del Rally de La Nucia, el fin de semana del 4 y 5 de noviembre.

En una lista de inscritos de 104 equipos divididos entre el Campeonato de España, Campeonato de la Comunidad Valenciana y el de Regularidad Sport de la autonomía, se encuentran varias novedades a destacar.

La presencia de Miguel Fuster y Manuel Mora sobre sendos Ford Fiesta R5, Nil Solans en el Peugeot 208 T16 R5 y los hermanos Burgo, de nuevo sobre el Porsche 911 GT3 2010, en busca del subcampeonato nacional.

Todas estas novedades se sumarán a los habituales del certamen, los hermanos Vallejo (Citroën Ds3 R5), Alberto Monarri (Mitsubishi Lancer Evo X), Dani Marbán (Lotus Exige GT) o el equipo Suzuki al completo, con Adrián Díaz (Swift S.1600), Gorka Antxustegi (Swift N5), Santiago Cañizares (Swift S.1600) y Joan Vinyes, en plena fase final de su recuperación (Swift N3).

Además, enriquecerán la prueba Santi Carnicer (Ford Fiesta R5), Javier Polidura (Ford Fiesta R5) o Albert Orriols (Porsche 911 Gt3 2010) dentro de una lista nacional en la que tambien competirán los integrantes de la Copa Suzuki, con el ourensano David Cortés entre los participantes, y la Copa Dacia Sandero, con el ferrolano Javier Bouza como punta de lanza.

Al igual que Cortés, Javier Pardo también estará en este rally, continuando con su proceso de aprendizaje en asfalto a los mandos del Peugeot 208 R2

No estará en la prueba, a pesar de ser uno de los reclamos iniciales, Luis Climent. El conocido piloto valenciano no podrá participar al no estar reparado el Peugeot 208 Maxi-Rally de RMC.

A continuación puede consultarse la lista de inscritos del Rally de La Nucia:

Inscritos Rally de La Nucia