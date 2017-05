De Soultrait gana el Merzouga Rally

El piloto francés Xavier de Soultrait (Yamaha) consiguió la victoria final en la categoría de motos del Merzouga Rally de Marruecos, prueba de las Dakar Series, con 13:07 minutos de ventaja sobre el español Gerard Farrés (KTM).

Franco Caimi conservó también el tercer puesto en la general después de la sexta y última etapa, en la que se impuso De Soultrait con tres segundos de margen sobre Joaquim Rodrigues y seis sobre Iván Cervantes.

El piloto cántabro Chus Puras, patrocinado por La Región y Coren, finalizó la prueba en la posición 63 de la general.

P

uras, que sufrió un golpe de calor en la segunda etapa que casi le obliga a abandonar, destacó al término de la carrera que "Para mí, el objetivo era acabar y lo he conseguido. He de reconocer que no me esperaba que fuera tan duro hacer un rally como el Merzouga. Con esta participación quería tener una toma de contacto en una carrera internacional, aprender y disfrutar de la experiencia. Y, la verdad, es que ha merecido la pena”.