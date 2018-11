Subaru presenta el renovado XV

Subaru presenta en la segunda generación del XV, una nueva versión tope de gama equipada con el motor 1.6i de 114 CV. Este SUV de la marca nipona, representa el modelo de mayor éxito comercial en nuestro país, gracias a sus cualidades como SUV, seguridad, así como, por sus eficientes motores tipo bóxer y su característica tracción integral permanente simétrica.

Este nueva versión Executive Plus, sustituye a la actual Executive, que entre otros equipamiento incluye ahora techo solar, asientos de cuero y reglaje eléctrico del asiento del conductor, sumándose a los sistemas, como el de asistencia a la conducción Subaru EyeSight, el cual no solo detecta, sino que también reconoce objetos tales como vehículos y sus luces de frenado, peatones y ciclistas y reacciona únicamente después de avisar al conductor previamente, actuando en conjunto sobre el motor, la transmisión y el sistema de frenos en el caso de que los conductores no tomen una acción evasiva, no apliquen la fuerza de frenado suficiente sobre los pedales o simplemente no se apliquen los frenos en absoluto. Otros sistemas incluido en su equipamiento de serie, son la detección de vehículo trasero y ángulo muerto SRVD, el asistente de haz de luz HBA y llave de acceso inteligente con botón de arranque y acceso mediante código PIN, disponibles en el Executive actual.

Esta nueva versión del XV 1.6 Executive Plus, está ya disponible en los concesionarios con un precio con las campañas de lanzamiento incluidas, desde los 26.400 euros.