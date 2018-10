Un 'matador' baionés

Con sólo once años, Adrián Malheiro (Baiona, 2007) cuenta ya con un larguísimo historial deportivo en el que destacan sus títulos de campeón de España y Portugal, en categorías alevín y cadete, o su participación en cuatro Mundiales Rotax, con un subcampeonato y varios podios.

Apodado desde muy pequeño como 'El matador', por su innata capacidad para los adelantamientos, Malheiro y su familia siguen el ejemplo de Fernando Alonso, ídolo del joven piloto gallego y al que gustaría alcanzar en unos años. De momento, va por buen camino.

El motor siempre ha formado parte de la vida de los Malheiro. El padre, Paulo, fue piloto de motociclismo de velocidad y con dos años, el pequeño Adrián ya tenía su propia moto, una KTM, pero pronto decidieron girar hacia el mundo del karting. "Como vivíamos cerca de O Porriño y allí había una pista de karting, a los tres años probó ya este deporte y poco a poco, carrera a carrera, empezó a destacar", recuerda su madre, Olga Suñe, que destaca que su hijo "con cinco años ya corrió el Campeonato Gallego, pero lo dejamos a la mitad porque ganaba muy fácilmente, sacándole una vuelta al segundo, y vimos que había que dar un paso adelante".

De Galicia pasaron a Portugal, donde los campeonatos regionales tienen más nivel, y Adrián tuvo que esperar hasta los siete años para poder competir en carreras nacionales e internacionales. Desde entonces, ha disputado cuatro Mundiales Rotax y en noviembre podría acudir también al que se celebrará en Brasil, pero las limitaciones económicas se imponen.

"Tenemos patrocinadores que nos apoyan, porque si no, sería inviable, pero no abarcan ni el cincuenta por ciento de los gastos y es mucho el dinero que se gasta en el mundo del karting", indica Olga, que lamenta que "las administraciones no ayudan en nada al karting, ni Xunta, ni Diputación, ni Concello, y tampoco se ven perspectivas de que quieran apoyar a este deporte ni al motor en general".

Pero la familia va a seguir promoviendo la carrera del joven piloto porque están convencidos de su talento. "Cuando empezó en el Gallego, dobló al segundo, lo que nos indicó que podía servir para esto, pero cuando me di cuenta realmente de que era bueno fue hace dos años, cuando se proclamó campeón de España en categoría alevín. Sin conocer las pistas de nada, llegó y ganó a pilotos con más experiencia y que ya conocían la pista. Incluso la gente de fuera quedó admirada", apunta Olga.

"Desde muy pequeño le pusieron el apodo de 'El matador', y de hecho lleva ese nombre en el casco, porque es un piloto muy agresivo: llega y adelanta. Además, es muy constante. Este año, de las 25 o 30 carreras que ha disputado, en veinte ha estado en el podio. También es cierto que entrena mucho, porque si tiene 25 fines de semana con carrera, más los 25 previos a las carreras, hablamos de cincuenta fines de semana que dedica al karting. Hay pocos niños que hagan eso", añade la madre.

Porque para Adrián, el karting se ha convertido en mucho más que un juego. "Lo que más me gusta es tomar las curvas a fondo", afirma el piloto baionés, que explica que Fernando Alonso es su deportista favorito "porque es español y me gusta mucho su manera de conducir. Hamilton también me gusta, es muy bueno, pero prefiero a Alonso".

Aunque tiene sólo once años -cumplirá doce en febrero–, Adrián Malheiro ve su futuro en la Fórmula 1. "Me gustaría correr en la escudería que en esa época fuera más rápido, pero de diseño aerodinámico me gusta mucho el Red Bull actual", señala el joven piloto, que se toma su deporte "como un trabajo".

"A veces juego al fútbol en el colegio, pero mi deporte es el karting y de mayor quiero ser un buen piloto", sentencia Adrián, mientras sueña con un futuro sobre ruedas. n