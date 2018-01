Vallejo: novedades y mucho polvo

Sergio Vallejo es, a sus 51 años, uno de las caras más fácilmente reconocibles en el mundo del automovilismo nacional. Con dos títulos absolutos en el Campeonato de España de Rallys y antes de afrontar la que será su temporada número 33 en competición, el de Meira desgrana su nuevo proyecto en la tierra, su visión y del estado de salud del campeonato y su transición a preparador.

Tras anunciar que deja el Nacional de rallys de asfalto y en pleno día de los Santos Inocentes, anunció en el Pazo Barbeirón con un gracioso spot su paso a la tierra con un Porsche 911 Gt3. ¿Qué motivó ese cambio tan radical?

Evidentemente si los resultados el año pasado hubiesen sido buenos habría tenido motivos para seguir en el Nacional. Además, viendo que el presupuesto para correr el CERA no nos da para hacer las cosas bien decidimos cambiar ya desde mitad del año pasado. Probé varias alternativas, en montaña, en tierra e incluso me monté en un coche de raids, pero al final lo que más me llamaba y más me apetecía era correr con el Porsche en tierra.

Y tomó rumbo a Inglaterra, ¿no?

Sí. Fui a ver a Tuthill, un equipo con el que tenemos muy buena relación y ya habían hecho test con el 911 en tierra, se implicaron a tope y vamos a desarrollar juntos el kit de tierra. Sé que no es un coche para ganar, pero sí para disfrutar conduciéndolo y hacer disfrutar a la gente y nuestros sponsor.

¿Y el Citroën Ds3 R5 del año pasado?

El Ds3 está en venta y si no conseguimos que salga lo pondremos también en alquiler para la próxima temporada. El coche ya no tiene problemas, va muy bien como se vio en Ferrol, pero no tenemos presupuesto para hacerlo correr.

¿Existe la posibilidad de verle en alguna prueba del Nacional de asfalto en 2018?

Está totalmente descartado. Por el trabajo en otras facetas y por la filosofía con la que tomé la decisión de correr en la tierra, no me planteo correr en asfalto la próxima temporada.

Hoy (por ayer) fue la comisión delegada de la Federación española, ¿espera novedades?

De temas federativos no espero nada, nunca.

Días antes, el presidente Manuel Aviño se reunió con un grupo de pilotos para analizar el futuro y escuchar sus propuestas, ¿Cómo lo ve?

Es muy buena. De alguna manera, los principales actores tanto de asfalto como de tierra demostramos así que estamos unidos y es una buena opción.

Sin embargo, a pesar de los avances que dice, parece que lo hablado y acordado hace dos años con el rumbo a la norma FIA parece ya agua de borrajas con la llegada de los N5.

Efectivamente. Lo único que cabía esperar hace dos años era ser consecuente con lo acordado por aquel entonces. Si hace dos años se dijo una cosa, ahora no puede ser lo contrario. ¡Ojo! Al decir esto no me muestro en contra de los N5. Considero que es una categoría que está muy bien y que tiene que estar pero creo que tiene que ser un paso intermedio entre los R2 y R3 y los R5. Si de manera artificial, como es el caso, los potenciamos con más brida o una caja de seis velocidades, los hacemos más rápidos, estamos otra vez caminando en contra de la estabilidad reglamentaria de la que hablábamos.

El año pasado ya hizo varias incursiones como preparador, ¿Es el camino a seguir para la estructura Vallejo Racing?

Sí, quiero que sea ese el futuro.

¿Con Hyundai?

Hombre, nosotros siempre estamos abiertos a todo desde el momento que nuestra intención es crecer como preparadores. Nosotros escuchamos a todas las partes y claro que nos gustaría tener un programa interesante, pero es asunto del cliente y no del que da el servicios anunciar o no un acuerdo.

¿Percibe que las marcas vuelven a interesarse por el certamen?

Sí. Tímidamente, pero sí. Conseguimos sacar adelante la Copa Peugeot Ibérica y desde otras marcas se está trabajando bien en ese sentido.

Por lo menos en cuanto a promoción desde la base. ¿Hemos aprendido la lección?

Creo que están saliendo pilotos jóvenes muy buenos gracias al trabajo de marcas como Dacia o Suzuki. Hay buenos talentos como Javier Pardo, Roberto Blach, Efrén Llarena o Nil Solans y espero que sigan saliendo.

Su hermano Diego está corriendo en el Dakar junto a Óscar Fuertes, ¿se ve en esta carrera en el futuro?

Es algo que pensé, pero sinceramente no es algo que me atraiga en los términos actuales. Es una modalidad muy cara.