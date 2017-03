Abierto el plazo para las alcaldías pedáneas del concello verinense

El Concello de Verín abrirá, en los próximos días, el plazo de presentación de candidaturas a las pedanías de los diferentes núcleos pertenecientes al municipio verinense, después de que el grupo de gobierno optase por la fórmula del sufragio universal y no por la elección directa de los representantes de cada una de las aldeas.



Según confirmó el concejal de Participación Ciudadana y teniente alcalde, Diego Lourenzo Moura, se otorgará a todos aquellos interesados y mayores de 18 años con residencia y censo en localidades del Concello de Verín, un periodo de 10 días para que le hagan saber al consistorio su intención de resultar electos en el proceso democrático posterior.



Una vez cerrado el plazo de presentación de los nuevos candidatos, y evaluada su idoneidad en función de las bases fijadas para resultar elegidos, se convocará a cada uno de los lugares a un proceso democrático en el que se votará en urna a aquellos candidatos a pedáneo. Solamente si no existe más de una candidatura en una determinada aldea, se proclamará sin comicios al que se presente.



El concejal de Participación Ciudadana y teniente de alcalde, Diego Lourenzo Moura, señaló que "o grupo de goberno considera que é a mellor opción, porque para nós é de extraordinaria importancia a figura do pedáneo, que ben entendido é a principal canle de comunicación entre a cidadanía e o Concello".