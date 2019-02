Abre o prazo para participar na Feira de Artesanía do Lázaro de Verín

O Concello de Verín vén de abrir o prazo para todas aquelas persoas interesadas en participar con expositores na Feira de Artesanía do Lázaro, que se celebrará os días 5, 6 e 7 de abril na praza da Mercé da vila. Neste senso, todas as solicitudes deberán ser formalizadas antes do vindeiro 15 de marzo, coa súa entrega na Oficina de Desenvolvemento Local do Concello ou a través do correo electrónico [email protected]

Segundo apuntan dende a organización, ésta poderá rexeitar as candidaturas que non se atopen no ámbito do evento, e so serán efectivas unha vez que sexan aceptadas e se realice o pagamento trala inscripción previa, nun prazo de cinco días hábiles.

Terán prioridade aquelas persoas que sexan da comarca, teñan participado noutras feiras anteriores e sexan posuidores do carné de artesáns.

A mostra estará aberta o venres, día 5 de abril, en horario de 18,00 horas a 21,00 horas; e o 6 e 7 de abril, en horario de 10,30 a 14,00 horas e de 16,30 horas a 20,30 horas. Haberá seguridade especial durante as dúas noites de feira, así como ao mediodía.