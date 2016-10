El acuerdo sobre el solar del nuevo auditorio de Verín se aleja

El abogado de una de las familias propietarias de los terrenos ocupados ilegalmente para la construcción del Auditorio de Verín afirma que algunas de las declaraciones realizadas por el alcalde, Gerardo Seoane, sobre este litigio "no se ajustan del todo a la realidad". Antonio Feijóo Miranda, quien representa a los litigantes que en su momento decidieron demandar al concello, sostiene que "o concello tivo máis de tres meses para executar a sentenza e xa van case seis".

Sobre la misiva que el consistorio ha enviado a los propietarios para que valoren los terrenos "estrictamente ocupados" arguye que "agora que recibiu o auto do xuíz para que execute a sentenza, ponse a redactar unha carta". Seoane afirmaba que, independientemente de la valoración que realicen los interesados, el ayuntamiento sólo pagará "o valor estipulado polo xurado de expropiación".

Esta valoración non é compartida pola familia propietaria pois, en palabras do seu letrado, "o xurado de expropiación fixo unha valoración que non tivo nin sequera en conta o aproveitamento urbanístico dos terreos".

A mayores, Feijóo Miranda afirma que van a "esixir a restitución de todo aquilo que non sexa irreversible" y aclara que "a pretensión do 25% de pago en a maiores do valor dos terreos só lle corresponde aos recorrentes que son os meus clientes, non a terceiras persoas". Según la sentencia, la ocupación de los mencionados terrenos se hizo mediante un proceso no ajustado a la legislación vigente y debe ser restituida la legalidad al momento anterior a la toma del citado acuerdo del plenario, de marzo del 2014.

Gerardo Seoane, el alcalde de Verín, no quiso realizar matización alguna a las declaraciones del letrado.